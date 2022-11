”Evoluție catastrofală. Cineva trebuia să plătească”. MM Stoica, prima reacție după demisia lui Dică

Becali a lăsat de înțeles în mai multe rânduri că nu este mulțumit de jocul echipei. După meciul cu Universitatea Cluj, nu a mai rezistat și a dat vina pe antrenor. Nicolae Dică se apără și îi aduce aminte omului de afaceri de banii pe care FCSB i-a încasat cu el din postura de ”principal”.

Mihai Stoica: ”Evoluție catastrofală! Cineva trebuie să plătească”

„Evoluția execrabilă a venit de nicăieri din meciul cu U Cluj. Nu se poate spune sub nicio formă că am avut deplasare, spunem de alea 5-0, dar am câștigat 4 meciuri în campionat. Doar în fotbal se poate întâmpla așa ceva, aveam temeri legate de meciul de la Sf. Gheorghe, am avut meciuri complicate acolo, am câștigat acolo, am mers la Bruxelles, 2-2, rezultat ok și evoluție nu formidabilă, a venit meciul fără explicație, a plătit el pentru asta. Nu înseamnă că nu a meritat să fie primul pe listă când a plecat Toni, care a vrut să plece el.

Poate ar fi fost mai bine să plece, cum spunea el, după meciul cu UTA Arad. Dică are personalitate, nu e genul de antrenor care să cedeze dacă un jucător îi răspunde, ați văzut ce s-a întâmplat cu Dawa, dar nu doar cu el. Există și antrenori care comunică permanent cu jucătorii, nu e genul ăla, e mai distant el, dar sunt foarte multe exemple de antrenori care păstrează distanță mult mai mare.

Nu e vorba de pierdut vestiarul, dar evoluția catastrofală de la meciul cu U Cluj e inexplicabilă, atunci e clar că cineva trebuie să plătească”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Nicolae Dică, OUT de la FCSB!

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general.

Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League. Partida este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.