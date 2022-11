Gigi Becali nu a fost mulțumit de jocul echipei și a trimis ”săgeți” către tehnicianul care și-a dat demisia, după ce a fost ”invitat” indirect de patronul FCSB-ului.

Becali a lăsat de înțeles în mai multe rânduri că nu este mulțumit de jocul echipei. După meciul cu Universitatea Cluj, nu a mai rezistat și a dat vina pe antrenor. Nicolae Dică se apără și îi aduce aminte omului de afaceri de banii pe care FCSB i-a încasat cu el din postura de ”principal”.

Nicolae Dică i-a răspuns lui Gigi Becali

„Patronul a ridicat-o la fel. Vrea bani. Am adus bani? Cu mine la echipă, titlu mare: 20 de milioane! Simţeam că nu mai sunt ok acolo. Puteţi pune titlul: Nicolae Dică, un an şi opt luni la Steaua (n.r. - FCSB), 20 de milioane de euro, primăvara europeană în primul mandat, 14 milioane, acum şase milioane acum în al doilea mandat.

Dică, 20 de milioane. Cu Nicolae Dică cred că aţi câştigat bani, atunci nu sunt aşa de slab. N-am simţit acelaşi lucru pe care l-am simţit la început şi de aia am plecat. Rămâne pentru mine. Nu-mi place să merg într-un loc şi după să dau în persoane”, a declarat Dică, pentru Orange Sport.

Liviu Ciobotariu, favoritul lui Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB!

Potrivit surselor PRO TV și www.sport.ro, favoritul lui Becali este Liviu Ciobotariu (51 de ani) de la FC Voluntari. ”Ciobi” este antrenorul ilfovenilor din luna mai a anului 2021 și a reușit să-și ducă echipă în play-off în sezonul trecut și chiar să o încurce pe FCSB cu o etapă înainte de meciul decisiv cu CFR Cluj, reușind să trimită titlul în Ardeal cu o etapă înainte de finalul play-off-ului.

Ciobotariu a strâns 68 de meciuri pe banca tehnică a celor de la FC Voluntari, reușind să bifeze 29 de victorii, 17 rezultate de egalitate și 22 de înfrângeri.

FC Național, CS Otopeni, Pandurii, Brăila, Dinamo II, Dinamo București, Poli Iași, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, Al-Faisaly, Al-Taee, FC Botoșani și Hermannstadt sunt echipele pe care le-a mai pregătit Liviu Ciobotariu în cariera sa. De asemenea, antrenorul a fost și selecționer al Libanului între iunie 2019 și iunie 2020.

Nicolae Dică, OUT de la FCSB!

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general.

Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League. Partida este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.