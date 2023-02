Răspunsul lui Adrian Mititelu după ce Gigi Becali a anunțat că și-l dorește aliat în play-off: „E singurul patron din fotbal pe care nu am reușit să-l înving!” 

Patronul de la FCSB a declarat recent că și-ar dori ca FC U Craiova să intre în play-off, asta pentru că știe că oltenii le-ar putea încurca pe rivalele roș-albaștrilor în lupta pentru titlu. Finanțatorul lui FC U Craiova a vorbit despre declarațiile făcute de Gigi Becali.

Răspunsul ironic al lui Adrian Mititelu în urma declaraților lui Gigi Becali

Finanțatorul oltenilor a vorbit despre lupta în play-off, punctând că de-a lungul timpului nu a reușit să îl învingă pe Gigi Becali în confruntările directe dintre echipe. Adrian Mititelu a răspuns ironic ideii de a fi „aliatul” lui Gigi Becali, iar apoi a precizat că FC U Craiova și FCSB ar fi singurele echipe din fotbalul românesc nesusținute politic.

„Cred că este singurul patron din fotbal (n.r. - Becali) pe care nu am reușit să-l înving niciodată. Știe statistica pentru că mi-a zis-o de multe ori. Dacă omul se roagă pentru mine, cum să vorbesc eu de rău? Are dreptate, am să fiu aliatul lui în play-off... nici chiar așa (n.r. - o spune ironic).

Deocamdată avem un meci foarte greu cu Mioveni, pe bune. Nu vreau să mă hrănesc cu optimism și după să mă desumflu. Dacă batem pe Mioveni, gluma se îngroașă. El (n.r. - Becali) se referă că suntem o echipă care joacă pe teren și nu ne poate influența nimeni.

De fapt, noi cu FCSB suntem singurele echipe din România care nu sunt susținute politic. Poate noi chiar suntem singura. Echipe private 100%. Să ajung în play-off și vă spun după ce facem”, a declarat Adrian Mititelu conform Fanatik.

