Oficialii, membrii staff-ului și jucătorii Rapidului au petrecut la un local exclusivist din Parcul Herăstrău, prezentându-se la locație imediat ce au sosit din deplasarea de la Arad, unde au remizat cu UTA, scor 1-1.

Au lipsit șase jucători din lotul pentru acest sezon

Majoritatea rapidiștilor au venit însoțiți de soții sau iubite, inclusiv patronul Dan Șucu și antrenorul Adrian Mutu, iar câțiva au venit chiar și cu copiii, simpaticul fiu al lui Alex Ioniță fiind în centrul atenției. La petrecere au participat și cei doi băieți ai lui Șucu, Dan Matei și Petru Andrei Cristian, juniorii ai clubului, dar și mai mulți tineri de perspectivă din pepinieră, precum Gabriel Gheorghe, Cristian Ignat sau Bogdan Ungureanu.

De la întâlnire au lipsit croații Marko Dugandzic și Ljuban Crepulja, care au făcut deplasarea la Arad cu mașinile personale și apoi au continuat drumul spre casă, pentru a petrece sărbătorile, dar și Alex Mățan, revenit deja la Columbus Crew după expirarea împrumutului, plus Damien Dussaut, Jakub Vojtus și Younes Bnou Marzouk, jucători anunțați de club că nu mai intră în planurile lui Mutu pentru partea a doua a sezonului.

Rapidul, la un pas să-și asigure prezența în play-off

După ce Șucu, Angelescu și Mutu au vizitat toatele mesele și au ciocnit un pahar de șampanie cu ceilalți invitați, s-a dat startul petrecerii, invitații petrecând până după miezul nopții un sezon bun al echipei. Deși a fost eliminată din Cupa României, Rapidul a terminat anul pe locul patru în SuperLiga, cu 38 de puncte acumulate în 21 de etape jucate, golaveraj +8, fiind întrecută doar de FCV Farul (45p, 21m), CFR Cluj (44p, 20m) și FCSB (38p, 21m, +11), iar după ea se mai află în clasament CSU Craiova (38p, 21m, +6) și Sepsi OSK (32p, 21m). Giuleștenii sunt foarte aproape să-și asigure prezența în play-off, fiind despărtiță de 8 puncte de FC Hermannstadt (20m), prima echipă aflată sub linia care împarte echipele la finalul sezonului regulat. Sibienii vor juca astăzi restanța cu CFR Cluj, în deplasare, ultimul meci din 2022.

Mutu: "Dorința pentru 2023 este să ne îndeplinim obiectivul, să ne calificăm în play-off"

Antrenorul Adrian Mutu a anunțat că obiectivul pentru anul viitor va fi menținerea pe un loc de play-off, deși fanii speră ca echipa să câștige titlul în anul Centenarului.

"E final de an calendaristic, pentru că din sezonul regulat mai avem de jucat 9 meciuri. E bine, suntem în grafic, suntem pe podium, la egalitate cu FCSB și cu Craiova. A fost un an în care, în anumite meciuri, puteam obține mai mult. Dar, per ansamblu, un an bun. De când am venit eu, din 30 de meciuri în campionat am câștigat 18, eu zic că e bine. Dacă am pus atacanți pe listă pentru Moș Crăciun? Acum urmează să vorbesc, nu am apucat. Pentru a îndeplini obiectivele, bineînțeles că ar trebui să mai aducem jucători, și obligați de circumstanțe.

Am avut foarte mulți accidentați, unii dintre ei au și plecat, cum ar fi Mățan. Papeau va pierde tot sezonul. Erau jucători pe care noi ne bazam. O să analizăm bine și să vedem cum completăm lotul, pentru a putea aborda restul sezonului așa cum trebuie. Nu știu ce buget de transferuri avem, trebuie întrebați patronii. Eu îmi doresc să completez lotul și sper să mă încadrez în bugetul discutat de dânșii cu Daniel Niculae.

Dorința pentru 2023 este să ne îndeplinim obiectivul, să ne calificăm în play-off. Am fost eliminați din Cupă, acesta rămâne obiectivul, alături de pregătirea echipei pentru sezonul următor. Am debutat deja mai mulți copii din academie, ne gândim și la viitor. Dar trebuie să avem și un confort în clasament, la nivel de puncte, pentru a putea debuta cât mai mulți copii. O să facem o analiză, o să vorbim și cu anumiți jucători, să vedem ce intenții au și ei. Vom analiza bine cine va pleca și cine va rămâne", a declarat antrenorul giuleștenilor.

Text și foto - Gabriel Chirea