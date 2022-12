Adi Mutu dă afară trei jucători de la Rapid: "I-am anunțat, clubul e de acord! Lui Ioniță i-am zis să se trezească"

Vojtus, Marzouk și Dussaut pleacă de la Rapid

Este vorba despre atacanții Jakub Vojtus, Younes Bnou Marzouk și fundașul Damien Dussaut. Cei trei au fost anunțați să își găsească alte echipe, iar Mutu spune că decizia a fost acceptată de club.

"Mai avem un meci la Arad foarte greu, pe un teren greu contra unei echipe care are nevoie de timp. Luni, în ziua următoare, vom discuta despre acest aspect (n.r - transferuri în iarnă). Am și luat niște decizii înaintea unui meci când am anunțat 3 jucători că nu intră în planurile mele pentru anul următor - Vojtus, Marzouk și Dussaut.

Ei au fost foarte puțini prezenți. Vojtus nu m-a mulțumit la șansele pe care le-a avut și am preferat să le spun mai devreme pentru a avea timp. Așa e corect, așa am crezut și clubul a fost de acord cu mine. La Vojtus a contat și cartonașul roșu din meciul de Cupa României. Am nevoie de jucători care să știe cum se joacă într-o echipă mare. Nu e ușor să joci cu presiune. Asta nu înseamnă că sunt supărat pe ei. Pur și simplu sunt niște alegeri", a declarat Mutu, după meciul cu Petrolul.

Adrian Mutu: "I-am zis lui Ioniță să se trezească"

În ceea ce privește meciul, antrenorul Rapidului a explicat cum a trăit prima repriză, care a fost marcată de două penalty-uri ratate, câte unul pentru fiecare echipă.

Unul dintre cei care a irosit o lovitură de la 11 metri a fost Alexandru Ioniță, iar Mutu recunoaște că l-a avertizat pe mijlocaș în timpul meciului.

"A fost un meci intens, un meci în care am avut de toate. Puteam să îl facem mai ușor în prima repriză dacă marcam prin Ioniță. După aceea, am avut noroc. Frumos fotbalul, ciudat trăiești emoții pe care rar le întâlnești în viața de zi cu zi. Noi puteam să ne facem meciul ușor, dar în secunda următore puteam fi egalați. În ansamblu, cred că azi am jucat mai bine decât în ultimele două meciuri. Am încercat mai mult, jucătorii și-au asumat responsabilitatea mai mult, mai mult risc, ceea ce le-am cerut și trebuie să ai la o echipă de talia Rapidului.

Nu am nimic cu Ioniță, penalty-urile se ratează, am trăit și eu asta. Nu am avut timp să mă gândesc la penalty-ul ratat. Imediat m-am gândit cum e fotbalul făcut din episoade și cum se poate schimba soarta în 10 secunde.

Gicu Grozav a făcut o demarcare de fotbalist pe bara a doua. Dacă nu ești foarte atent și un mijlocaș nu închide, jucătorii pierd marcajul pentru că urmăresc mingea. Am făcut și eu asta ca jucător. Nu cred că e nimic cu Gicu, astfel de momente le-a avut tot timpul în cariera lui. Am fost supărat că am primit gol pentru că îmi doream să câștig și simțeam că jocul devine din ce în ce mai greu. Felicit băieții că au crezut până la final, iar cei de pe bancă au adus un aport bun când au intrat.

În minutul 70, i-am zis lui Ioniță să se trezescă. A arătat că are o tehnică deosebită, dar trebuie să o arate cât mai des, asta l-ar ajuta mai mult.

Eu sunt conștient că în viața unui antrenor sunt și astfel de momente. Suntem obișnuiți cu victoria și pe undeva obligați și de rezultatele făcute de celelalte echipe, așa că trebuie să ținem pasul și să încheiem bine anul. Probabil vom aborda diferit meciurile din anul următor.

La FCSB - CFR, egalul ar fi perfect sau să câștige CFR. Important e să e uităm la noi și să luăm meci cu meci, să câștigăm la Arad. Cred că e nevoie să ne uităm în jurul nostru atât timp cât ne facem treaba. Aș vrea să terminăm anul în primele trei", a mai spus Mutu.

Rapid ocupă locul 3 în Superliga, cu 37 de puncte acumulate în primele 20 de etape.