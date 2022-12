Campionatul Mondial din Qatar s-a încheiat spectaculos. Argentina a câștigat mult râvnitul trofeu, contra Franței, la loviturile de departajare, 4-2, după ce scorul a fost egal în cele 120 de minute, 3-3.

Cu acest succes, sud-americanii au pus capăt unei secete de 36 de ani. Ultima dată când Argentina s-a impus la Campionatul Mondial a fost în 1986, când Diego Armando Maradona conducea „pumele” spre al doilea titlu mondial din istorie. De data aceasta a fost rândul lui Lionel Messi (35 ani) să iasă la rampă, chiar la probabil ultimul său turneu final din carieră.

Ciprian Marica, nemulțumit de starea gazonului de la UTA Arad - Rapid

În aceeași zi s-a disputat și meciul UTA Arad - Rapid, 1-1, din runda 21 a Superligii. Numai că principalul adversar al celor două echipe a fost gazonul impracticabil. De suprafață de joc a fost indignat și Ciprian Marica (37 ani), mai ales că era sub influența finalei de Campionat Mondial.

Fostul internațional român susține că cluburile din campionatul României nu dispun de specialiști care să se ocupe de întrețirea gazonului. Mai mult, Ciprian Marica face un apel către FRF pentru a redresa această problemă care afectează fotbalul.

„M-am luat cu mâinile de cap! Moda asta cu schimbarea gazonului pe vremea mea, și nu sunt chiar atât de bătrân, nu exista. Eram oameni care munceau acolo. Astăzi: 'Cât ne costă, mă? 200-3000.000 de euro. Hai, mă, schimbați gazonul!', din bani publici, bineînțeles. În loc să avem oameni care știu să întrețină acest gazon. Dacă am împărți și am vedea câți bani plătim pe acest gazon. Campionatul European a fost la București. FIFA, UEFA au trimis oameni pentru întreținera gazonului, au 'arestat' Arena Națională. Nu s-a mai jucat cu o lună de zile înainte, tocmai pentru ca gazonul să fie perfect. 'Ne ocupăm noi. Vi-l predăm la cheie, pentru că noi nu suntem în stare'. Aș minți să zic că m-a surprins lucru ăsta, dar nici măcar nu am trimis niște oameni: 'Hai, mă, să vedem și noi cum întrețin ăștia gazonul. Cum au ăștia grijă de el? De ce la ăștia e impecabil și la noi nu?'. Am înțeles că la Voluntari s-ar fi dus cineva, că s-a antrenat Ucraina de două ori pe acolo. Și îl aeriseau ăia de două ori, a venit nea Ion și a zis: 'De două ori? Du-te, bă, că noi îl aerisim o dată și merge așa'.

Nu mai avem oameni care să întrețină terenurile de fotbal. Băi, măcar să îi trimiteți afară să vadă cum se întreține un gazon, un teren. E mult mai ieftin, decât să dăm banii pe 'nșpe mii de rulouri. Vine ăla: 'Domne, îți pun un gazon excelent și la final se strică. Și vine: 'Stai, mă, că nu am avut eu grijă de el, dacă nu îl întrețineți'. Tipic la noi. Repet, poate Federația, care are un regulament și impune niște reguli, să vină cu ceva în organigramă. Este inadmisibil! Nu există spectacol! Omori fotbalul până la urmă! Nu poate publicul să vadă mizeria aia de gazon. Ăla nu mai e fotbal”, a declarat Ciprian Marica la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

„Ne-am luptat într-o mocirlă!” Adrian Mutu, vehement la adresa suprafeței de teren, după remiza cu UTA Arad

„Pe ansamblu, e un punct meritat, am atacat mai mult, am avut situații mai multe, chiar dacă s-a jucat pe un teren impracticabil. Astfel de terenuri nu trebuie să existe în Liga 1.

Erau alte vremuri pe vremea mea, dar acum 20 de ani. Dacă vrem să evoluăm, ca să oferim oamenilor și spectacol, trebuie să avem și gazon.

Ambele echipe s-au luptat într-o mocirlă și s-a făcut o greșeală de fiecare parte. Pe o greșeală a noastră, ne-am făcut meciul mai greu, apoi o greșeală a lor la ultima fază. E un rezultat echitabil”, a spus Mutu după meci.