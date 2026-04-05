După incidentele de la Rapid - Dinamo, din prima etapă a play-off-ului, meci încheiat 3-2 pentru echipa pregătită de Costel Gâlcă, trupa din Grant a fost sancționară dur de Comisia de Disciplină, cu 10 sectoare închise la meciul cu ”U” Cluj și disputarea duelului cu FC Argeș fără spectatori.

Mai mult decât atât, Rapid a fost sancționată și cu o contravenție în valoare de 60.000 de lei. Nici Dinamo nu a rămas nepedepsită după derby-ul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului, doar că echipa ”câinilor” a încasat o amendă de doar 25.000 de lei.

Ce a constatat Gâlcă după ce Rapid a fost sancționată drastic de FRF: ”Este altceva”

Rapid o înfruntă pe "U" Cluj duminică seară, de la 20:30, în Giulești.

La conferința de presă premergătoare meciului, Costel Gâlcă a fost întrebat de reprezentanții mass-media și de sancțiunea primită de Rapid de la Comisia de Disciplină din cadrul FRF.

Antrenorul a explicat că giuleștenii trebuie să treacă peste cele două meciuri cât mai bine, în contextul în care un stadion plin cu o atmosferă electrizantă în Grant împinge și echipa de la spate.

”(n.r. 10 sectoare închise la meciul cu U Cluj și la următorul meci fără spectatori) Suporterii noștri sunt importanți la fiecare meci. Și acasă, și în deplasare pentru că vin în număr foarte mare.

Important e să trecem cu bine peste aceste două meciuri și să-i avem din nou alături, să le aducem bucurii. Din acest punct de vedere, trebuie să ne mobilizăm cât mai mult pentru că un stadion plin pe Giulești este altceva. E important pentru noi să avem spectatori, fie ei femei și copii. Avem nevoie de acei suporteri care de multe ori ne aduc spre victorie.

(n.r. E judecată Rapid diferit?) Trebuie să fim egali toți, dar cum a fost acest meci pe care l-am avut cu Universtatea Craiova, bănuiesc că și în alte meciuri suporterii au fost provocați și, astfel, au făcut aceste lucruri. Sper să nu se mai întâmple, dar suporterii altor echipe, care greșesc ca noi, să fie la fel sancționați și suspendați”, a spus Gâlcă.

