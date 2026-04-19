Giuleștenii rămân, însă, cu gândul la prima calificare în cupele europene după o lungă pauză de așteptare. Sunt pe locul patru, cu șanse bune pentru un loc de baraj, dar și pentru calificarea directă în preliminarii.

Rapid NU a primit licența UEFA, dar are șanse bune la apel

În cursul zilei de duminică, Rapid a primit o lovitură de proporții: nu a primit licența UEFA în contul unei datorii, scrie iamsport.ro.

Echipa patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu are, însă, șansa de a face un apel, iar acolo sunt șanse bune să aibă câștig de cauză. Va primi un răspuns săptămâna viitoare, când se va întruni Comisia de Apel a Sistemului Național de Licențiere.

În aceeași situație se află și FC Argeș, echipa care a reușit surpriza acestui sezon, calificându-se în play-off din postura de nou-promovată. Piteștenii au toate motivele să spere la Europa, în contextul în care locurile fruntașe din campionat nu sunt departe.

În plus, echipa lui Bogdan Andone este și în semifinalele Cupei României, unde se va duela cu U Cluj pentru un loc în finală.

Costel Gâlcă: ”Obiectivul este un loc de cupe europene”

La conferința de presă premergătoare următorului meci din campionat, cu Universitatea Craiova, Costel Gâlcă a spus că obiectivul echipei sale va fi de a prinde un loc în cupele europene.

„V-am spus că din punctul meu de vedere obiectivul de acum este să prindem un loc de cupe europene, pentru că suntem la o distanță mare. Este important să gestionăm acest moment, chiar dacă jucăm cu o echipă care se bate la titlu.

Jucătorii sunt conectați la acest meci și avem încredere că putem merge să câștigăm”, a spus antrenorul Rapidului.