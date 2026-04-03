Chiar dacă a reușit să o ”resusciteze” pe CFR Cluj, antrenorul a spus că ar putea părăsi clubul din Gruia la finalul sezonului în cazul în care ardelenii nu vor participa în cupele europene.

CFR Cluj a rezolvat problema licenței pentru Europa

Problema majoră era faptul că CFR Cluj era în pericol să nu primească licența UEFA pentru a participa în competițiile europene din cauza datoriilor.

Totuși, ardelenii au primit o veste bună. Ioan Varga s-a ținut de cuvânt și a plătit o parte dintre sumele restante, astfel că, potrivit Iamsport, CFR va primi licența necesară pentru a juca în Europa.

Astfel, cel puțin deocamdată, Pancu nu mai are niciun motiv să se gândească la plecarea de la CFR Cluj. A mai rămas doar ca ”feroviarii” să obțină sportiv calificarea în preliminariile competițiilor europene.

Daniel Pancu: ”Dacă nu jucăm în Europa, nu aș avea motive să rămân!”

”Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui.

Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a spus Daniel Pancu la GSP.