"Rapid nu are un lider in jurul caruia sa construiesti echipa!" Dinu Gheorghe prevede un sezon dificil pentru giulesteni

Revenita in Liga 1 dupa 6 ani, Rapid va avea parte de o stagiune grea, cel putin asa crede fostul presedinte al clubului.

Formatia pregatita de Mihai Iosif este intr-o reconstructie dupa promovare, fiind stiut faptul ca nivelul primei ligi este cu totul altul fata de liga secunda, iar rapidistii cauta sa-si aduca cat mai multi jucatori cu experienta si care sa aduca si un plus valoare fata de fotbalistii pe care i-a avut echipa in stagiunea precedenta.

Totusi, Dinu Gheorghe e de pareree ca formatia patronata de Victor Angelescu mai are multe posturi de acoperit, iar acestia nu au inca nici un lider care sa fie un punct cheie in echipa si in jurul caruia sa construiesti primul 11.

"Rapid trebuie sa acopere 8 posturi, nu au un lider, sa construiesti echipa in jurul lui! Ei au nevoie in primul rand de un portar cu o experienta, iar cuvantul lui sa fie unul greu, atunci cand echipa se apara. Rapid a luat trei jucatori buni de Liga 1.



Crepulja vine dintr-o zona unde ambitia este un criteriu esential, Albu are experienta si poate sa revina in atentia selectionerului, iar Belu poate sa faca mai multe meciuri bune decat slabe", a spus Dinu Gheorghe, la Prosport.