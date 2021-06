EXCLUSIV | Rapid, la un pas sa aduca un jucator de la CFR! Negocieri avansate pentru pustiul crescut la Wolverhampton

Rapid incearca sa finalizeze in urmatoarele ore imprumutul lui Nicu Carnat de la CFR.

Fotbalistul de atac in varsta de 23 de ani va fi cedat timp de un an in Giulesti. Rapid va avea o optiune de cumparare in valoare de 100 000 de euro, anunta sursele www.sport.ro.



Carnat, fotbalist care a petrecut 4 ani in academia lui Wolverhampton Wanderers, a mai jucat in Liga 1 la Calarasi si la Sepsi Sf. Gheorghe, inainte sa fie luat de CFR, vara trecuta. Folosit atat in banda, cat si atacant impins in Gruia, Carnat a costat-o pe CFR 100 000 de euro. La campioana, jucatorul nascut la Alba Iulia aprins 15 meciuri.

Nicu, fotbalist cu o prezenta la nationala U21, are si o experienta in Danemarca, la Esbjerg, in 2017.