Rapidistii stiu pe ce stadion vor juca in startul sezonului viitor! Din pacate pentru fani, in Giulesti echipa are interzis

Revenita in Liga 1, Rapid este o pata de culoare care ii lipsea campionatului.

Dupa ce in presa a aparut informatia cum ca predarea stadionului noului stadion Giulesti va mai dura cateva luni, din cauza procedurilor legale care trebuiesc indepline, rapidistii au anuntat pe ce arena vor sa-si joace partidele din startul Ligii 1. Mai exact, Daniel Niculae, presedintele clubului, a spus ca formatia pe care o reprezinta va juca pe National Arena pana cand stadionul din Giulesti va fi gata de folosire.

"Inca nu avem tot lotul definitivat, avem nevoie de foarte multe meciuri pana vom juca impotriva echipelor campioane sau care joaca in cupele europene, pentru a nu se simti o diferenta foarte mare. In prima etapa jucam acasa cu Chindia.

In etapa a doua jucam in deplasare la Mioveni, in etapa a treia jucam cu Viitorul, in etapa a patra cu FC Arges, in etapa a cincea contra FCSB-ului. Rapidul va juca pe Arena Nationala. Am facut toate demersurile pentru a juca pe Arena Nationala", a anuntat oficialul de la Rapid.