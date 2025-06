Fotbalistul a lăsat de înțeles că se gândește la o plecare din Giulești și este flatat de interesul unui club de legendă precum Celtic Glasgow.



Aflat sub comanda lui Daniel Pancu pentru ultimul meci al "tricolorilor mici" la acest turneu final, împotriva țării gazdă, Grameni a abordat fără ocolișuri cele mai fierbinți subiecte legate de cariera sa: o posibilă mutare în străinătate și situația incertă de la Rapid.



Visează să calce pe urmele lui Hagi



Întrebat despre zvonurile care îl leagă de un transfer la Celtic, campioana Scoției, Grameni nu s-a ferit să își exprime admirația pentru acest club și dorința de a face pasul într-un campionat puternic, așa cum a făcut-o și Ianis Hagi.



"Normal că, mai devreme sau mai târziu, îmi doresc să fac pasul la un club foarte mare din străinătate. Echipa pe care aţi menţionat-o dumneavoastră e una dintre cele mai mari din istorie şi oricine din lotul nostru îşi doreşte să ajungă acolo", a spus Grameni, adăugând că deocamdată rămâne concentrat pe turneul final: "Nu m-am gândit la aceste lucruri în timpul Campionatului European. Vedem după meciul de mâine ce o să se întâmple".



Ce se întâmplă în Giulești?



Pe lângă visul unui transfer, situația lui Grameni la Rapid este una care necesită clarificări, mai ales după un sezon în care nu a primit atâtea minute pe cât și-ar fi dorit. Mijlocașul a dezvăluit că nu a discutat încă cu noul antrenor, Costel Gâlcă, și că o va face abia după încheierea aventurii de la Euro.



"Nu ştiu, pentru că nu am apucat să vorbesc cu domnul Gâlcă încă, cu nimeni din club. De când am venit în cantonamentul echipei naţionale m-am gândit numai la echipa naţională şi am lăsat situaţia de la Rapid în urmă. Mai este meciul de mâine şi momentan sunt concentrat 200% şi după aceea voi vedea ce se întâmplă cu situaţia mea la Rapid", a transmis Constantin Grameni.