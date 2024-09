În această perioadă, echipa a învins pe Poli Iași (2-1) și a remizat cu CSU Craiova (1-1), ambele meciuri fiind jucate în deplasare. Adrian Iencsi, fostul secund al lui Cristiano Bergodi și Bogdan Lobonț și fostul coleg de echipă al noului antrenor, crede că Șumudică cunoaște bine clubul și e capabil să aducă trofeele mult așteptate de fani.

"Șumudică a demonstrat că e un antrenor capabil să câștige campionate"

"Nu știu dacă antrenorul de la Rapid trebuie să aibă neapărat un trecut rapidist. Dar te poate ajuta foarte mult acest lucru, mai ales când ești apreciat și iubit de suporteri, cum este cazul de față, în cazul lui Marius Șumudică. Șumi le are pe toate. Are și o experiență fantastică în antrenorat, a demonstrat că e un antrenor capabil să câștige campionate, să formeze jucători de mare valoare. Cu trecutul lui rapidist vă dați seama că e antrenorul perfect, în momentul de față, mai ales după eșecurile din ultima perioadă.

Noi avem foarte multe amintiri frumoase. Am câștigat trofee, am avut foarte mari realizări, am câștigat derby-uri foarte importante. Șumi era un tip care crea mereu bună dispoziție, e o calitate foarte bună pentru fiecare fotbalist. Asta l-a ajutat și pe el în cariera de jucător. Și îl ajută și în cariera de antrenor. E foarte important să ai entuziasm, să ai plăcere, să transmiți bucurie și celorlalți din jurul tău, iar el are această calitate.

Sunt sigur că va reuși la Rapid. Emoțiile pentru el sunt mult mai mari, pentru că antrenează Rapidul. Când antrenezi Rapidul, emoțiile sunt mult mai mari decât dacă ai antrena orice altă echipă. Ca jucător era un tip glumeț. Și noi eram glumeți, ne plăcea să facem glume.

"Șansele Rapidului la câștigarea campionatului sunt foarte mari"

Șansele Rapidului la câștigarea campionatului sunt foarte mari, exact cum au fost și cât am antrenat eu acolo. Cred că Rapidul s-a întărit, a venit un antrenor cu foarte mare experiență, unul care cunoaște spiritul Rapidului. Sunt șanse foarte mari de a câștiga un titlu. Ai toate condițiile: ai un lot de jucători foarte valoros, ai condiții de lucru foarte bune, ai un antrenor cu foarte mare experiență și un staff foarte bun, ai un patron excelent, ai o galerie fantastică. Sunt toate șansele să reușească să câștige titlul în acest an.

La experiența lui Marius Șumudică, nu îmi fac probleme că se va claca în meciurile importante. Eu cred că echipa se va descurca foarte bine și se va bate pentru primele locuri. Să câștigi un titlu cu Rapid e ceva fantastic, e ceva deosebit, e ceva special.

Antrenorii și jucătorii cu experiență nu se gândesc direct la câștigarea campionatului. Eu mă gândeam la fiecare partidă în parte, mă gândeam să câștig mereu și mă simțeam împlinit când îmi vedeam colegi, antrenorii și fanii fericiți. Șumi e din aceeași generație și cred că are în minte acest lucru, ca echipa să încerce să facă fanii fericiți", a declarat Adrian Iencsi pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea