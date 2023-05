Rapid a câștigat lupta cu FCSB în clasamentul celor mai buni marcatori din Superliga! Dugandzic, pe primul loc

Croatul, în vârstă de 29 de ani, a semnat cu Rapid la începutul acestui sezon și a impresionat în tricoul giuleștenilor, reușind să marcheze 22 de goluri înscrise și devenind devenit un element de bază în strategia lui Adrian Mutu.

Atacantul Rapidului a cucerit titlul de golgheter în Superliga, după ce l-a învins în această cursă pe atacantul FCSB-ului, Andrea Compagno, care a marcat 20 de goluri.

Dugandzic, om de bază la Rapid

Transferat de la CFR Cluj la finalul lunii iulie, pentru suma de 400.000 de euro, Dugandzic a avut un impact semnificativ asupra jocului Rapidului, reușind pe lângă cele 22 de goluri să ofere și trei pase decisive.

1.5 milioane de euro este cota de piață a atacantului de 29 de ani, care mai are contract cu Rapid până la finalul lunii iunie 2024.

Mutu: „Abia aștept să plec în vacanță!”

Rapid a umilit-o pe FCSB pe Arena Națională, scor 5-1. Adrian Mutu, antrenorul lui Rapid, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi, dar ținut să puncteze și faptul că e cu gândul, în acest moment, la vacanță. De asemenea, tehnicianul a mai spus că nu s-a gândit în nicio clipă să plece de la gruparea giuleșteană.

„Cred că au fost, cu toate că am debutat și câțiva copii astăzi. Trebuiau să se acomodeze și ei cu rivalitatea dintre două cluburi. Chiar dacă, cumva, s-a mai pierdut din tensiune. Nu aveam mai mult de câștigat decât orgoliu. Mă bucur că am bătut cu 5-1. Mergem în vacanță, care e meritată. Ne odihnim, iar peste trei săptămâni începem cantonamentul.

O să facem o evaluare și mai corectă și vom vedea ce decizii vom lua. Vor fi și plecări, și veniri. Momentan vreau să mă bucur de acest sfârșit de sezon. Au fost 11 luni de muncă, mi s-a părut un sezon foarte lung. Stres, tensiune mare. Abia aștept să plec în vacanță. O victorie împotriva FCSB-ului, când reprezinți Rapid, îndulcește orice.

Nu, niciodată (n.r. nu m-am gândit să plec). Am crezut și cred în continuare în această echipă că poate evolua. Ne-am îndeplinit obiectivul principal, de a ne califica în play-off. Ne-am văzut limitele. E o evoluție corectă a clubului. Am fost contestat, asta se întâmplă. Inclusiv Dan Petrescu a fost, după cinci campionate.

Publicul e liber să se exprime cum își dorește. Eu mă asigur că-mi fac datoria 100%. Sunt profesionist și om serios. Munca o iau în serios. Nu a fost niciun moment în care să nu am încredere în băieți. Am înțeles că în viața unei echipe sunt perioade și mai puțin bune. Am câștigat, v-am spus despre victorie, restul vorbim zilele astea.

Sunt interesat doar de jucătorii mei”, a spus Adrian Mutu.