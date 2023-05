"Victoria este în totalitate a lor". Mesajul lui Cristi Săpunaru după FCSB - Rapid 1-5

Rapid a egalat cea mai categorică victorie obţinută în meciurile directe cu roş-albaştrii, din 2010. În minutul 34, jocul a fost întrerupt pentru 5-6 minute din cauza torţelor aruncate de suporterii gazdelor.

Echipa antrenată de Adrian Mutu a deschis scorul rapid, prin Kevin Luckassen (7). Ştefan Pănoiu (17) a majorat diferenţa cu un şut deviat, în urma unui corner. Paul Iacob (26) a înscris al treilea gol, tot în urma unui corner.

Octavian Popescu, intrat la pauză, a redus diferenţa cu o execuţie cu boltă (58), dar a fost eliminat în minutul 63, pentru lovirea lui Funsho Bamgboye. Nigerianul a marcat ultimele două goluri ale partidei (68, 79), din pasele lui Paul Iacob, respectiv Răzvan Onea.

Reacția lui Cristi Săpunaru după FCSB - Rapid 1-5



După succesul în partida cu FCSB, Cristi Săpunaru a mărturisit că și-au dorit să obțină victoria pentru suporteri, care le-au fost alături întreg sezonul.

"Nu știu dacă am făcut meciul perfect, dar s-a văzut că erau cu capul în pământ. Partida de la Farul i-a demoralizat, am jucat doar pentru suporteri. Niciodată nu ne-au neglijat, victoria asta e în totalitate a lor. Este un derby, am jucat pentru suporteri. Îmi doream să câștig meciul. 5-1 sau 1-0 tot victorie este. Anul viitor o să avem obiectiv 100% locurile 1-3", a declarat căpitanul giuleștenilor la finalul partidei.