Cele două echipe s-au confruntat în ultima etapă a play-off-ului Superligii. Fără miză, Rapid a „spulberat-o” pe FCSB în deplasare și a plecat cu toate cele trei puncte de pe Arena Națională.

Adi Mutu, după FCSB - Rapid 1-5: „Abia aștept să plec în vacanță!” Ce a spus despre meci

Adrian Mutu, antrenorul lui Rapid, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că e cu gândul în acest moment la vacanță. De asemenea, tehnicianul a mai spus că nu s-a gândit în nicio clipă să plece de la gruparea giuleșteană.

„Cred că au fost, cu toate că am debutat și câțiva copii astăzi. Trebuiau să se acomodeze și ei cu rivalitatea dintre două cluburi. Chiar dacă, cumva, s-a mai pierdut din tensiune. Nu aveam mai mult de câștigat decât orgoliu. Mă bucur că am bătut cu 5-1. Mergem în vacanță, care e meritată. Ne odihnim, iar peste trei săptămâni începem cantonamentul.

O să facem o evaluare și mai corectă și vom vedea ce decizii vom lua. Vor fi și plecări, și veniri. Momentan vreau să mă bucur de acest sfârșit de sezon. Au fost 11 luni de muncă, mi s-a părut un sezon foarte lung. Stres, tensiune mare. Abia aștept să plec în vacanță. O victorie împotriva FCSB-ului, când reprezinți Rapid, îndulcește orice.

Nu, niciodată (n.r. nu m-am gândit să plec). Am crezut și cred în continuare în această echipă că poate evolua. Ne-am îndeplinit obiectivul principal, de a ne califica în play-off. Ne-am văzut limitele. E o evoluție corectă a clubului. Am fost contestat, asta se întâmplă. Inclusiv Dan Petrescu a fost, după cinci campionate.

Publicul e liber să se exprime cum își dorește. Eu mă asigur că-mi fac datoria 100%. Sunt profesionist și om serios. Munca o iau în serios. Nu a fost niciun moment în care să nu am încredere în băieți. Am înțeles că în viața unei echipe sunt perioade și mai puțin bune. Am câștigat, v-am spus despre victorie, restul vorbim zilele astea.

Sunt interesat doar de jucătorii mei”, a spus Adrian Mutu.

FCSB - Rapid București 1-5

Rapid a început în forță partida de pe Arena Națională. Luckassen (minutul 7), Pănoiu (minutul 17) și Iacob (minutul 26) au dus în nici măcar o jumătate de oră scorul la 3-0.

În repriza secundă, Tavi Popescu a redus din diferență (minutul 58) și a fost eliminat, în urma unui fault dur.

Cu un om în minus, FCSB nu a mai făcut față avalanșei de ocazii a rapidiștilor. Bamgboye a realizat o „dublă” (minutul 68, minutul 79) și a blocat tabela la 5-1.