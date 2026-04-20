Rădoi îl exasperează pe Gigi Becali! Cum arată primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Farul

FCSB înfruntă Farul Constanța, de la ora 20:30, la Ovidiu, în cadrul rundei a cincea din play-out-ul Superligii.

Mirel Rădoi nu a ținut cont de declarațiile foarte dure ale lui Gigi Becali la adresa lui Vlad Chiricheș, iar antrenorul lui FCSB a decis să îl titularizeze pe fotbalistul de 36 de ani și în partida cu Farul.

Titularizarea lui Chiricheș la mijlocul terenului vine în aceeași zi în care Gigi Becali se arăta convins că Mirel Rădoi nu va mai miza, la rugămințile sale, pe veteran.

La fel ca în runda precedentă, contra celor de la Oțelul (4-0), FCSB mizează între buturi pe Ștefan Târnovanu. Jucătorul U21 din primul 11 este Alexandru Stoian, care îi ia locul lui Daniel Bîrligea, accidentat.

  • Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Farul: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, J. Pedro - Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti
  • Rezerve: M. Popa, Zima - Duarte, Lixandru, O. Arad, Toma, Pantea, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Thiam
  • Antrenor: Mirel Rădoi

Becali era convins că Rădoi nu va mai miza pe Chiricheș

Cu câteva ore înaintea meciului cu Farul, Gigi Becali a avut un nou discurs la adresa lui Vlad Chiricheș, susținând că fotbalistul de 36 de ani ar trebui să părăsească echipa. Finanțatorul celor de la FCSB este de părere că Mirel Rădoi nu va mai miza pe Vlad Chiricheș.

"Eu nu am cum să nu spun. Ce, sunt găinar? Eu sunt Becali, vorbesc! Îl las pe Rădoi să facă ce vrea, dar când voi vedea lucruri din astea așa cum am văzut la Chiricheș... băi, ai luat câteva sute de mii și ai jucat doar două meciuri. Spune că nu mai poți și gata! Fii cu bun simț, că ești om în toată firea. 

Bine, Mirel știe și el asta. Crezi că el nu știe? Dar nu a avut de ales. Crezi că o să-l bage diseară? (n.r - la meciul cu Farul).

Mirel nu face ambiții. Are bun simț. E capricios, dar bunul simț îl caracterizează. Zice: 'Dacă nu vrea nașul, lasă!'.

Mirel a imprimat o agresivitate, iar acea agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe teren", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

