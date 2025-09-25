Mirel Rădoi (44 de ani) suflă și-n iaurt, după ce a pățit, la Craiova, în play-off-ul campionatului trecut. Atunci, echipa sa a fost în lupta pentru titlu, după care, brusc, a venit o prăbușire care a năruit acest vis.

În acest sezon, oltenii au un start lansat în Superliga noastră, dovadă și faptul că, după 10 etape, echipa e pe primul loc, la patru puncte de principalele urmăritoare. Problema e că, în weekend, a venit eșecul neașteptat de la Galați: 0-1 cu Oțelul.

Rădoi, avertisment pentru jucătorii Craiovei

Rezultatul l-a pus pe gânduri pe Mirel Rădoi. Pentru că acesta a simțit că jucătorii și-au pierdut concentrarea pe măsură ce se apropie debutul european al echipei, în Conference League. Aici, prima partidă e programată pentru 2 octombrie, de la ora 22.00, cu Rakow, în Polonia. Doar că, înaintea acestei deplasări, Craiova are un meci mare cu Dinamo (mâine, ora 21.00).

Pornind de aici, Rădoi a lansat un avertisment tăios către elevii săi.

„Cea mai importantă partidă este cea cu Dinamo acum. Oricine vrea să se gândească la Rakow, în Conference League, să vină la mine să spună, să plece acasă, să petreacă timpul cu familia. Dacă nu e concentrat pentru meciul cu Dinamo nu va fi în lotul pentru această partidă. Cel mai important meci este cel cu Dinamo în acest moment. Pe mine mă interesează doar meciul cu Dinamo, acum sper că nici pe ei, pentru că asta îi va costa prezenţa în lot“, a spus tehnicianul de 44 de ani.

Convins că situația din campionat nu înseamnă mare lucru acum

Mai departe, Rădoi a subliniat că, în ciuda rezultatelor bune de până acum, mai ales în campionatul intern, lupta e de durată. Iar situația actuală din clasament nu înseamnă mare lucru.

„În acest moment nu este important pentru noi ce fac celelalte echipei, importante este ce facem noi. Toate echipele în acest moment se gândesc să îşi asigure prezenţa în play-off. Noi avem deocamdată jumătate din punctele necesare pentru ultimul loc în play-off. E greu să ai preconizări în fotbal, se poate întâmpla orice de la săptămână la săptămână. Într-o săptămână putem pierde şi noi prima poziţie, totul este imprevizibil, e un cumul de factori. Nu putem spune că asta va fi prezenţa celor şase echipe în play-off, vom vedea la momentul respectiv“, a completat Rădoi.

