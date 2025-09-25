Universitatea Craiova și-a pierdut, în vară, cel mai periculos jucător ofensiv, vorbim despre Alexandru Mitriță (30 de ani), dar a reușit să treacă, fără probleme, peste această situație. De fapt, la ora actuală, compartimentul ofensiv reprezintă punctul forte pentru echipa lui Rădoi!

Explicația ține de faptul că, după plecarea lui Mitriță, în lot au fost aduși atacanții Assad Al-Hamlawi (24 de ani) și Steven Nsimba (29 de ani). Cei doi au înscris împreună 13 goluri, în acest sezon, ceea ce e un bilanț excelent pentru doi fotbaliști transferați de curând. Lângă ei joacă și Ștefan Baiaram, care și-a asumat perfect rolul de decar prin prestațiile de pe teren.

În 15 partide jucate, în acest sezon, Baiaram are deja 6 goluri. Și, firește, cu acest bilanț a început să se vorbească tot mai des despre posibila sa plecare, în străinătate. Subiectul a fost analizat, la Prima Sport, de Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al clubului. Acesta a insistat că prețul vehiculat pentru vânzarea lui Baiaram e cam mic.

„Baiaram poate să joace la mijloc, are o capacitate de efort, aşa e făcut de mic. Din punctul meu de vedere, când cineva vrea un atacant poziţional, îl alegi pe Louis Munteanu (n.r. – de la CFR Cluj). Dar Baiaram nu e aşa! Nu ştiu, eu nu am participat la negocieri (n.r- cu echipele interesate de Baiaram). Dar pentru Baiaram, mi se pare puţin 4 milioane jumate de euro…“, a spus Cârțu.

De notat că pe site-ul transfermarkt.com, Ștefan Baiaram e cotat la 2 milioane de euro, în cel mai bun moment al carierei sale de până acum, la acest capitol.

