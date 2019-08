Pupicul din aeroport a spus TOT! Simona, prima declaratie despre relatia cu milionarul Toni Iuruc: "E normal la varsta asta, nu?!"

Simona Halep nu mai face un secret din relatia cu afaceristul Toni Iuruc (41 de ani).

Cei doi si-au petrecut vacanta de dupa Wimbledon impreuna la Mamaia si in Grecia, la Santorini. Toni a condus-o azi la aeroport. Halep a plecat spre Canada, unde miercuri debuteaza la Rogers Cup, unde are de aparat un trofeu!

'E un lucru normal la varsta aceasta sa am o relatie, presa ar trebui sa fie putin mai discreta pentru ca am si eu nevoie de viata mea. Asa cum toata lumea are parte de o relatie, asa am si eu', a spus Simona.

Halep e increzatoare ca le poate aduce noi bucurii romanilor. Va sta 9 saptamani departe de Bucuresti.

'Viata dupa Wimbledon e frumoasa, dar mereu a fost frumoasa, in ultimii ani. Sper sa fie multi fani alaturi de mine. Au fost mereu cu mine romanii, primesc energie frumoasa si ma bucur de asta. Viata mea nu s-a schimbat, am aceeasi viata, am linistea mea si imi fac viata asa cum imi place', a spus Simona.

'Sunt mai increzatoare, am avut un succes enorm la Wimbledon. Nu vreau sa vorbesc de sanse la US Open. Nici la Wimbledon nu am facut-o. Si eu imi doresc sa am un joc perfect. E un circuit lung, o sa vedem ce-o sa fie. Iau saptamana cu saptamana si vedem ce va fi', a explicat Halep.