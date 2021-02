Propunerea SURPRINZATOARE a lui Andrei Ivan pentru postul de antrenor al Craiovei! "Cred ca merita o sansa!"

Universitatea Craiova a reusit sa opreasca seria de 7 egaluri consecutive in Liga 1 si s-a distrat cu cei de la Poli Iasi in ultima etapa din campionat, scor 3-0.

Acesta a fost primul joc al Craiovei de la demiterea lui Corneliu Papura. Dupa plecarea lui, de pregatirea echipei din Banie s-a ocupat Dragos Bon. Ivan a reusit sa marcheze golul din care Universitatea a deschis scorul la lasi, iar la finalul partidei a declarat ca Bon ar trebui sa primeasca o sansa pe banca Universitatii, deoarece a debutat cu un rezultat pozitiv.

"Suntem bucurosi ca am castigat in aceasta seara. Sunt fericit, sper sa o tin tot asa si sa marchez cat mai mult pentru echipa. Am avut o atmosfera buna, nu am fost afectati, chiar daca am facut multe egaluri. Suntem obisnuiti cu Dragos Bon, a ramas alaturi de noi si suntem bine. Cred ca merita o sansa sa ramana daca am castigat", a declarat Andrei Ivan.

Mihai Rotaru a declarat ca echipa va avea un nou antrenor in aceasta saptamana, iar cel mai probabil va fi anuntat pana la jocul contra lui Dinamo, programat sambata. Dupa aceasta victorie, oltenii au ramas pe locul 3 in clasament, cu 40 de puncte, fiind la 4 puncte in spatele CFR si la 5 fata de FCSB, cluburi care au cate un meci in minus jucat.