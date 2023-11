„Așteptăm jucătorii de atac să marcheze!” Dragoș Bon nu i-a menajat pe atacanții Universității Craiova 

Cele două grupări din Bănie s-au întâlnit pe „Ion Oblemenco”, sub privirile a aproximativ 15.000 de spectatori. Gazdele au deschis scorul prin Căpățînă, în minutul 29, însă Aurelian Chițu a egalat, în minutul 63. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică în minutul 77, când Padula a văzut al doilea cartonaș galben.

Dragoș Bon, nemulțumit de atacanții Universității Craiova

Universitatea Craiova a ajuns astfel la patru meciuri consecutive fără victorie, iar Dragoș Bon, antrenorul secund, a pus acest lucru și pe seama formei slabe în care se găsesc jucătorii din atacul echipei. Antrenorul a vorbit despre situația atacanților, fiind de părere că toți suferă de un blocaj.

„În asemenea întâlniri nu mai contează poziția în clasament sau forma sportivă pe care o traversezi, pentru că echipele se automotivează. Cred că a fost un joc plăcut pentru telespectatori. Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm. Nu ne regăsim, nu putem să legăm victorii și aceasta este o problemă mare. Etapele trec, punctele se risipesc, iar la final va fi dificil. Este important să ne trezim, pentru că decartajul de puncte se va mări.

Au avut o perioadă bună prin minutele 20, atunci au pus o presiune, apoi am reușit să echilibrăm partida, am și reușit să marcăm. Apoi, la 1-0 am avut o ocazie imensă prin Andrei Ivan, însă ei au reușit să egaleze. Așa sunt derby-urile, cu răsturnări de situație. Este îngrijorător că timpul trece și nu reușim să câștigăm.

Jucătorii noștri de atac nu marchează. Și astăzi am marcat printr-un mijlocaș. Îi așteptăm să o facă. Cred că s-a creat un blocaj în rândul lor: Ivan, Markovic, Koljic, Mitriță, jucători cu experiență mare. Avem mare nevoie de golurile lor”, a declarat Dragoș Bon la finalul meciului.

În urma remizei, Universitatea Craiova a rămas pe locucl 4 în clasament cu 23 de puncte obținute în 15 meciuri jucate, la opt distanță de liderul FCSB, care are și un meci în minus. În următoarea etapă, echipa lui Corneliu Papură joacă pe teren propriu cu Dinamo București.

De cealaltă parte, FC U Craiova se află pe locul 15, având 15 puncte, la egalitate cu UTA Arad, care are și un meci în minus. Echipa lui Giovanni Constantino se va deplasa pe terenul FCSB-ului în etapa următoare.