Asta ar fi BOMBA sezonului! Craiova il trimite pe Andrei Ivan sa se bata la RETROGRADARE! Cu cine s-ar fi inteles oltenii

Andrei Ivan (23 ani) nu trece prin cele mai bune momente ale carierei!

Extrema adusa de Craiova inapoi de la Krasnodar pentru 1.5 milioane de euro nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, prestatiile sale din acest sezon fiind extrem de sterse. Astfel, oltenii au gasit o solutie in incercarea de a-l aduce pe Ivan la forma care l-a consacrat.

Oficialii Craiovei ar fi ajuns la o intelegere cu FC Arges pentru imprumutul lui Andrei Ivan, anunta ProSport. Cele doua cluburi s-au pus de acord, singurul lucru care lipseste fiind acordul jucatorului, care nu ar fi dispus sa joace pentru alt club.

Ivan a reusit sa inscrie doar 3 goluri de cand a revenit la Craiova in 2019, unul dintre ele in acest sezon, in care a jucat doar 12 meciuri.

FC Arges este pe ultimul loc in Liga 1 cu 11 puncte obtinute in 15 meciuri jucate.