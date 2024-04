Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în etapa #4 din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, campioana en-titre a plecat la Constanța cu toate cele trei puncte.

Cine este ”motorul” Universității Craiova: ”Greu fără el”

După meci, Dragoș Bon, interimarul oltenilor, a vorbit despre partida din Bănie și a evidențiat că jucătorii și-au pierdut încrederea după ce au încasat gol în prelungirile primei părți.

De asemenea, antrenorul a menționat că Alexandru Mitriță este motorul echipei și că în momentul în care fotbalistul este apt, atunci oltenii reușesc să-și domine oponenții.

”Suntem triști, nu am reușit să atingem obiectivul pe care ni l-am propus, să luăm cele trei puncte. Am primit al doilea gol. A fost copilăresc. E foarte greu să primești gol în ultimele secunde. Jucătorii și-au pierdut din încredere. Am început mai bine a doua repriză. Nu am avut deloc luciditate la finalizare. Am avut niște ocazii de unu-la-unu cu portarul. E dezamăgire mare. Farul ne bate, din nou, pe Ion Oblemenco și ne doare.

Am primit acel gol din fază fixă. Azi cred că ne-am creat mai multe ocazii ca în alte partide. Ca atacant, atunci când ai oportunități și nu marchezi, e normal să ai frustrări. Sper să își găsească luciditatea și să marcheze. El și-a creat ocazii. Dacă ne aducem aminte meciul din Cupă cu Oțelul, Markovic a creat singura noastră ocazie.

Este greu. Mitriță este motorul echipei. Când Mitriță e apt 100%, Universitatea Craiova își domină adversarii. Trebuie să ținem cont că am întâlnit cu o echipă bună și ne-am creat ocazii foarte mari. Doare că sunt trei înfrângeri la rând. Se pierd puncte importante în clasament. Trebuie să strângem rândurile și să mergem mai departe. Trebuie să arătăm atitudine și să avem luciditate pe teren”, a spus Dragos Bon.

Cum arată play-off-ul Superligii României

1. *FCSB - 41 de puncte

2. *CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Farul Constanța - 29 de puncte

5. *Rapid București - 28 de puncte

6. *Sepsi OSK - 24 de puncte

*Echipele au un meci în minus.