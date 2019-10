Program INFERNAL pentru jucatorii lui FCSB in perioada de pauza! Vintila nu-i lasa sa respire: planul pentru a reveni in lupta pentru titlu

FCSB se pregateste intens pentru a reveni macar in play-off.

FCSB se afla in acest moment pe locul 10 in clasament, cu 15 puncte dupa primele 12 etape, iar elevii lui Vintila nu vor avea prea multe zile de vacanta in perioada de pauza prilejuita de meciurile echipei nationale.

Vintila si staff-ul tehnic au pregatit un program intens pentru perioada imediat urmatoare. Potrivit DigiSport, juctorii au primit doar doua zile de pauza dupa derby-ul cu Dinamo, iar astazi vor intra in cantonament in baza de la Berceni. Vor avea cate doua antrenamente pe zi si doua partide amicale.

Primul amical va fi vineri, ora 17:00, cu FC Arges, meci ce se va juca la Pitesti, iar sambata vor juca la Berceni cu FC Voluntari, la ora 11:00. Dupa cel de-al doilea amical, jucatorii FCSB vor avea liber si vor reveni in cantonament lunea viitoare pentru a pregati partida cu Chindia din campionat.