Oficialul campioanei en-titre a prezis că regula "va pica sigur" și a oferit exemple din marile campionate, unde jucătorii tineri se impun exclusiv prin valoare, nu prin obligații regulamentare.



Managerul de la FCSB a fost provocat să explice de ce cluburile de top din Europa folosesc fotbaliști extrem de tineri. Răspunsul său a fost tăios și direct: "Pentru că sunt exagerat de buni. Ce jucător născut în 2007 joacă în naţionala României? Niciunul. Dar în 2006? Niciunul. Dar în 2005? Niciunul", a transmis Stoica.



"De ce joacă Mastantonou la națională?"



Pentru a-și susține ideea, MM a adus în discuție exemple concrete de pe scena internațională, unde adolescenți fac deja legea la cel mai înalt nivel.



"La Chelsea joacă titular un fotbalist născut în 2007 care a jucat titular în naţionala Braziliei. În naţionala Argentinei joacă un alt 2007, Mastantonou. Pentru că sunt foarte buni", a punctat el.



Oficialul campioanei a criticat apoi direct ineficiența regulamentului FRF, care forțează cluburile să folosească tineri, dar fără a produce rezultate vizibile la nivelul echipei naționale.



"Se ajunge la vorba mea, regula U21 e stupidă. De atâţia ani au fost forţaţi să joace, de ce nu joacă un under la naţională? De ce joacă Mastantonou în naţionala Argentinei? Pentru că e bun, nu pentru că a fost forţat să joace", a adăugat acesta.



În final, Mihai Stoica și-a exprimat convingerea că această regulă va fi eliminată. "Regula asta va pica sigur, pentru că nu se poate aşa ceva. Până la urmă cineva cu capul pe umeri va decide împotriva ei. Nu e normal", a încheiat el, subliniind că niciuna dintre cele patru echipe românești care au evoluat în acest sezon al cupelor europene nu a mizat pe vreun jucător U21.

