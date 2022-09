Probleme de lot la Farul. Fotbaliștii pe care Gică Hagi îi lasă acasă în duelul cu Universitatea Craiova

Farul vine după o victorie acasă cu FCSB, 3-1, în timp ce Universitatea Craiova vine după un eșec la Sibiu cu Hermannstadt, confruntare încheiată 0-1.

Înaintea meciului cu oltenii, Gică Hagi, antrenorul constănțenilor, a vorbit despre lotul grupării de la nivelul mării, evidențiind faptul că Denis Alibec, Romario Benzar și Dragoș Nedelcu nu vor face deplasarea la Craiova.

Hagi: „Avem problemele noastre”

„Avem un drum lung de parcurs până la Severin, unde vom întâlni o echipă tehnică, cu jucători foarte valoroşi, experimentaţi. Au păstrat majoritatea jucătorilor, au omogenitate, joacă un fotbal foarte bun aşa cum am şi simţit-o anul trecut în play-off.

Noi suntem într-o formă foarte bună, într-un moment bun şi sper ne ridicăm la un nivel înalt. Sper să facem un meci complet, ofensiv-defensiv şi să câştigăm.

Avem problemele noastre înaintea acestui meci. Din păcate, Denis are probleme, nu o să facă deplasarea pentru acest meci. Îl mai avem pe Benzar care încă nu este refăcut sută la sută şi am decis să nu vină cu noi. Apoi, Nedelcu are o problemă mai gravă...

Avem trei jucători pe care nu ne vom putea baza, dar am încredere în restul băieţilor că putem face un meci bun.”, au fost cuvintele lui Gheorghe Hagi înainte de partida din Superligă.

Universitatea Craiova - Farul Constanța

În ultimele cinci confruntări directe între cele două echipe, oltenii s-au impus în patru: 2-0 (27.03.21), 1-0 (07.03.22), 3-0 (16.04.22), 4-1 (20.05.22), în timp ce gruparea de la nivelul mării a câștigat o singură dată în data de 7 noiembrie 2021 cu 1-0.