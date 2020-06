Problema care i-ar putea da peste cap calculele lui Petrescu! Arlauskis nu ar fi facut deplasarea la Botosani 

CFR Cluj se deplaseaza la Botosani pentru al doilea meci de la restartul campionatului.

Campioana Romaniei are nevoie de victorie in deplasarea de la Botosani pentru a-si consolida pozitia de lider in clasament.

Victoria cu FCSB a stat in mainile celui mai bun jucator al clujenilor in acest sezon, Giedrius Arlauskis. Pentru meciul cu Botosani, se pare, Dan Petrescu nu ar putea conta pe super-portarul sau, care ar acuza dureri la coapsa dupa meciul cu ros-alabastrii.

Conform Fanatik, Arlauskis nu ar fi facut nici deplasarea cu echipa, in ciuda eforturilor staff-ului medical de a-l recupera pana la meci.

Astfel, in meciul cu Botosani, poarta CFR-ului ar putea fi aparata de Grzegorz Sandomierski sau Otto Hindrich.