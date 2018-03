Primul patron din Liga I tentat sa mearga pe mana lui Burleanu la alegeri: "Ne-am intalnit si cu Lupescu. Nu vrem sa schimbam modul de lucru"

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, s-a intalnit astazi cu Ionut Lupescu. Fostul fotbalist al Generatiei de Aur e in campanie si a ajuns si la Botosani.

Ionut Lupescu a ajuns la Botosani. El a discutat cu autoritatile locale, dar si cu reprezentantii cluburilor din judet. Intre acestia s-a aflat si Valeriu Iftime.

Iftime spune ca nu a luat o decizie concreta in privinta alegerilor, dar lasa de inteles ca va merge pe mana lui Burleanu, actualul sef al FRF.

"Am avut o intalnire cu domnul Lupescu. A fost un dialog interesant. Am avut o intalnire si cu Burleanu si toata echipa care a fost la Botosani. Am vazut ofertele si treubie sa deliberam. Nici pe departe nu poate fi vorba ca mergem pe mana domnului Burleanu. Ei sunt in campanie, vin, ne intalnim, ca orice club civilizat. Vedem prestatia candidatilor. Cel care a fost are niste lucruri facute si am vazut niste documente. Cel care vrea sa vina este un om civilizat, ne-a spus ce vrea sa faca. Nu am spus ca avem un vot dinainte dat. Noi am avut o relatie buna cu FRF si vom avea in continuare, indiferent cine va fi la Federatie. Atata timp cat este o relatie construtiva, transpartena si ne da informatii. I-am si spus lui Ionut LUpescu ca avem o colaborare civilizata cu FRF. Daca se va schimba conducatorul, nu vrem sa schimbam modul de lucru. Ionut Lupescu trebuie sa aiba in echipa oameni de business buni. El are o imagine buna, e un tip echilibrat si un om serios care a facut ceva in fotbal, dar business-ul in fotbal il fac oamenii de afaceri. E foarte important sa ai credibilitate. Fotbalul romanesc sufera la acest capitol. El trebuie sa vina cu o echipa manageriala buna. Domnul Lupescu spune ca nu are nicio legatura cu Mircea Sandu, Kassai si Prunea", a spus Iftime, citat de ProSport.

Ionut Lupescu s-a intalnit si cu primarul Botosaniului, Catalin Flutur.