Incepe batalia pentru titlu! A fost cel DUR adversar al lor, acum ii vede favoriti la campionat: "Sper ca nu imi crapa dintii ca spun asta!"

CFR Cluj, FCSB si Craiova sunt principalele favorite la castigarea titlului in acest an.

Adrian Porumboiu este de parere ca ardelenii au prima sansa la campionat. Principalul avantaj al CFR-ului este reprezentat de antrenorul Dan Petrescu.

"O sa ramaneti suprinsi, ca spun pentru prima oara asta, sper ca nu imi crapa nici dintii cand spun treaba asta de CFR Cluj. CFR Cluj are mare avantaj, are un antrenor pe care celelalte competitioare nu il au, oricare dintre cele doua. FCSB si Craiova, daca era Dan Petrescu, luau campionatul. Dar nici Steaua si nici Craiova nu poti sa spui ca nu au sanse, e treaba de o sansa, cam asa se va juca, toate trei au sanse. O sansa in plus o are CFR, prin valoare lui Dan Petrescu", a declarat Adrian Porumboiu pentru TelekomSport.

Adrian Porumboiu a fost unul dintre principalii contestatari ai CFR-ului pe vremea cand era patron la FC Vaslui. Fostul mare arbitru era de parere ca ardelenii au apelat la jocuri de culise pentru a castiga titlurile din Liga 1.