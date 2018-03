Transferul de 400 de milioane de euro gandit de Perez! Reactia lui Zidane la auzul vestii: "Pe mine s-au platit 72 de milioane si mi s-a parut o nebunie!"

Aducerea lui Neymar la Real Madrid este marele vis al lui Florentino Perez.

Jucatorul brazilian a recunoscut in mod public ca nu se simte in largul sau la Paris si si-ar dori sa revina in fotbalul spaniol. In conditiile in care PSG a platit vara trecuta 222 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Barcelona, presa spaniola a notat ca o eventuala venire a lui Neymar la Real i-ar costa pe "galactici" undeva in jurul a 400 de milioane de euro.

Zinedine Zidane, care rasufla un pic mai usurat dupa ce a eliminat PSG-ul din UEFA Champions League, a vorbit pentru prima data despre posibilitatea ca Neymar sa vina la Real Madrid.



"Nu am sa vorbesc despre un jucator care nu este al meu. Dar PSG a platit 222 de milioane pentru el, nu? Cand Real m-a adus pe mine, s-au dat 72 de milioane de euro sau nu stiu exact cat si mi s-a parut o nebunie. Dupa zece ani, un jucator costa 222 de milioane de euro. Peste zece ani, sau mai devreme, s-ar putea ajunge si la 400 de milioane", a declarat Zidane la conferinta de presa dinaintea meciului cu Eibar.