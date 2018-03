Fierbe Oltenia inainte de startul play-off-ului! "E o bataie de joc la adresa fotbalului!" Motivul pentru care Craiova a luat foc

Oltenia fierbe inainte de startul play-off-ului.

Oficialii Universitatii Craiova sunt extrem de nemultumiti de faptul ca la meciul cu Astra a fost delegat Alexandru Tudor. Oltenii sunt de parere ca delagarea lui Tudor este nepotrivita avand in vedere "antecedentele" pe care centralul le are la meciurile Craiovei.

"Delegarea domnului Tudor la partida cu Astra, un act de sfidare la adresa intregii Oltenii

Am luat act cu indignare si revolta de delegarea domnului Alexandru Tudor la primul meci al Universitatii din playoff, chiar la Craiova, cu Astra.

Dl. Tudor a facut praf mai multe meciuri ale Stiintei, influenţand decisiv rezultatul unor partide cruciale, cum ar fi cea jucata cu Steaua in chiar ultimul meci de pe fostul ”Central” (cand un penalty inventat de numitul domn arbitru a scos Craiova din competitie si a stricat sarbătoarea unei regiuni intregi).

Avand in vedere toate aceste antecedente, precum si numeroasele proteste si luari de pozitie ale clubului nostru impotriva prestatiilor domnului arbitru, de-a lungul timpului, consideram delegarea lui o ofensa la adresa tuturor suporterilor olteni, ba chiar un gest inconstient, daca ne gandim la ostilitatea cu care va fi primit de un stadion intreg, fapt ce ar putea strica tot spectacolul fotbalistic la care toata lumea (noi, adversarii nostri si, speram, forurile fotbalistice interne) spera.

Reamintim tuturor ca oficialii Universitatii, spre deosebire de cei ai rivalilor, au avut mereu pozitii decente si ingaduitoare la adresa arbitrajelor deseori potrivnice din acest sezon. Pentru ca stim si admitem ca orice om poate sa greseasca. Doar ca sunt si oameni care gresesc atat de des si atat de unidirectional incat, cu tot respectul, nu mai putem avea incredere in probitatea profesionala a domnului Tudor.

Nu am cerut si nu vom cere niciodata tratament preferential, cerem doar sa fim tratati corect si sportiv, iar delegarea de astazi este (si ne masurăm bine cuvintele) o bataie de joc la adresa fotbalului si la adresa Universitatii Craiova, in egala masura", se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial al Craiovei.