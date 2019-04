Primul club din Liga 1 care spune "NU" sistemului VAR: "Uitati-va la imaginile de la City cu Tottenham! Ia din bucuria fotbalului!" | VIDEO

Dani Coman a fost dezamagit de rezultatul meciului cu Craiova, scor 0-1, si nu s-a putut abtine sa nu-i intepe pe olteni pe care i-a acuzat ca au tras foarte mult de timp.

Astra este unul dintre putinele cluburi din Liga 1 care s-ar opune implementarii sistemului VAR. Dani Coman este de parere ca VAR-ul ar fura din frumusetea si emotiile fotbalului si da drept exemplu ce s-a intamplat in UEFA Champions League la meciul dintre City si Tottenham.

"Nu stiu daca s-a terminat meciul! S-a terminat? Ma gandeam ca tine vreo 3 ore meciul ca din 5 in 5 minute se mai aseza cate unul de la Craiova pe teren. Pacat ca nu am reusit o victorie. Nu stiu daca a fost sau nu penalty, nu as vrea sa vorbesc de arbitraj.

Poate ca uneori ar fi bun VAR-ul, dar ia din bucuria jocului de fotbal. Uitati-va la imaginile de la Manchester City cu Tottenham, la bucuria lui Guardiola si ce s-a intamplat apoi. Eu nu sunt adeptul VAR-ului. As prefera sa consideram ca si arbitrii sunt oameni si pot gresi si ei", a declarat Dani Coman la finalul partidei cu Craiova.