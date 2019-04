ASTRA - CRAIOVA 0-1 | Costel Enache, dezamagit dupa infrangerea cu Craiova! "Ma ingrijoreaza foarte mult! Este greu sa invingi Craiova asa" Ce spune de meciul cu CFR din Cupa!

Astra a pierdut meciul de pe teren propriu cu Craiova, scor 0-1.

Craiova s-a impus la Giurgiu si se distanteaza la 4 puncte de Viitorul, echipa care joaca cu FCSB in aceasta etapta. Astra, in schimb, nu a reusit sa lege doua victorii si ramane pe locul 5 in play-off.

Antrenorul giurgiuvenilor, Costel Enache, a fost vizibil dezamagit la finalul partidei, dar spera ca jucatorii sai sa aiba o evolutie mult mai buna in returul semifinalelor Cupei Romaniei. Astra joaca pe teren propriu cu CFR Cluj.

"Am spus si meciul trecut. Suntem foarte fluctuanti in evolutii. Parem o echipa fara obiectiv in acest moment. Ma ingrijoreaza foarte mult pentru ca ne asteapta un meci foarte greu miercuri. In ritmul asta nu ne putem atinge celalalt obiectiv: finala Cupei Romaniei.

(N.red. S-au gandit la meciul cu CFR din Cupa?) Ar fi singura bucurie daca gandul lor se duce spre acel meci. Inseamna ca sunt concentrati, dar nu aveam voie in seara asta sa fim asa apatici. Puteam gestiona meciul mult mai bine, era nevoie de mai multa determinare si agresivitate in aceasta seara.

Ne asteptam sa apara ceva schimbari in primul lor 11. Era greu de anticipat, as fi vrut sa punem noi mai mult in practica ce am pregatit. Suntem o echipa buna de contraatac, dar in aceasta seara nu am fost reactivi. Este greu sa invingi Craiova fara viteza de joc.

Nu stiu cum gestioneaza cei de la CFR lucrurile, dar pare ca rezultatul din tur ne da un avantaj. Ar fi o mare greseala si o naivitate la fel de mare daca nu am trata serios jocul si ne-am crede deja calificati", a spus Costel Enache dupa meciul cu Craiova.