VIDEO EXCLUSIV Primă uriașă pentru jucători în Superliga României: ”Trei milioane cash!”

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SPORT.RO
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Un personaj emblematic pentru istoria recentă a fotbalului românesc a avut o intervenție prin telefon la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, în care a rememorat un episod-cheie.

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Cristi BorceaDinamoUnirea Urziceni
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Cristi Borcea, fostul director executiv de la Dinamo, s-a retras din fotbal în urmă cu mai bine de 13 ani, dar își amintește și acum titlul pierdut de echipa sa în 2009, în fața celor de la Unirea Urziceni. 

După ce au condus o bună parte campionatul, ”câinii” au cedat atunci pe final, iar echipa antrenată atunci de Dan Petrescu a câștigat primul campionat din istorie, obținând și calificarea directă în grupele UEFA Champions League, marele vis al lui Borcea.

Cristi Borcea își amintește și acum de titlul pierdut cu Unirea Urziceni

Înainte de meciul direct cu ialomițenii, Borcea și-a motivat jucătorii cu o primă uriașă chiar și pentru aceste vremuri. La baza din Săftica, omul de afaceri le-a adus jucătorilor trei milioane de dolari cash.

„Mergeam în cupele europene constant, tot timpul au fost oferte. Când am pierdut campionatul cu Urziceniul și când am eliminat Liberec, n-am avut niciodată sub 15 milioane buget. 

Eu, la meciul cu Urziceni, îl aveți pe Pulhac acolo, am dus trei milioane de dolari cash la Săftica înainte de Urziceni. Aveau contracte de 400-500-600, chiar și de 800. Acum 20 de ani! Nu erau banii din drepturi TV de acum sau de la sponsori”, a spus Borcea, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Dinamo a pierdut meciul de la Urizceni cu 1-0, dar și ultimele două etape din campionat, astfel că a pierdut până și locul doi, care asigura prezența în preliminariile UEFA Champions League. ”Câinii” au mers în acel an în preliminariile Europa League, unde au reușit o revenire spectaculoasă în fața celor de la Slovan Liberec, după eșecul la ”masa verde” din Ștefan cel Mare (3-0).

După anul 2000, Dinamo a câștigat doar trei titluri de campioană, ultimul în sezonul 2006-2007. Atunci, ”roș-albii” au ratat la limită calificare în Champions League după ”dubla” cu Lazio (1-1, 1-3).

Nuno Campos: ”Suntem pregătiți pentru meci”

Antrenorul formaţiei Dinamo Bucureşti, portughezul Nuno Campos, consideră că echipa sa este pregătită pentru meciul cu Sepsi OSK, din etapa a 11-a a Superligii de fotbal, chiar dacă statutul de lider al clasamentului face ca adversarii să îşi dorească în mod special să obţină victoria împotriva "câinilor".

"Am făcut nişte antrenamente bune. Suntem pregătiţi pentru meci. Toată lumea, de obicei, vrea să bată prima echipă din clasament. Acest lucru este peste tot. Pentru noi, accentul este pe îndatoririle noastre în timpul meciurilor, în timpul antrenamentelor, oriunde mergem. Trebuie să privim jocurile cu seriozitate şi trebuie să facem ceea ce trebuie să facem ca echipă pentru a câştiga meciul", a declarat tehnicianul, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Sepsi.

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