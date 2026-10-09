Cristi Borcea, fostul director executiv de la Dinamo, s-a retras din fotbal în urmă cu mai bine de 13 ani, dar își amintește și acum titlul pierdut de echipa sa în 2009, în fața celor de la Unirea Urziceni.

După ce au condus o bună parte campionatul, ”câinii” au cedat atunci pe final, iar echipa antrenată atunci de Dan Petrescu a câștigat primul campionat din istorie, obținând și calificarea directă în grupele UEFA Champions League, marele vis al lui Borcea.

Cristi Borcea își amintește și acum de titlul pierdut cu Unirea Urziceni

Înainte de meciul direct cu ialomițenii, Borcea și-a motivat jucătorii cu o primă uriașă chiar și pentru aceste vremuri. La baza din Săftica, omul de afaceri le-a adus jucătorilor trei milioane de dolari cash.

„Mergeam în cupele europene constant, tot timpul au fost oferte. Când am pierdut campionatul cu Urziceniul și când am eliminat Liberec, n-am avut niciodată sub 15 milioane buget.

Eu, la meciul cu Urziceni, îl aveți pe Pulhac acolo, am dus trei milioane de dolari cash la Săftica înainte de Urziceni. Aveau contracte de 400-500-600, chiar și de 800. Acum 20 de ani! Nu erau banii din drepturi TV de acum sau de la sponsori”, a spus Borcea, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.