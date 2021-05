Raspunsul lui Mustata pentru Becali dupa scandalul de aseara! Ce a spus dupa ce patronul le-a zis fanilor sa plece la CSA si i-a amenintat cu politia 

FCSB a mai ratat un titlu, iar suporterii nu au fost deloc incantati de asta.

Ros-albastrii incheie campionatul pe al doilea loc, iar fanii au luat foc din cauza rezultatelor si playoff. Peste 100 de suporteri au mers la Giurgiu, acolo unde s-a jucat FCSB - Craiova si au cerut demisia conducerii.

Mai mult, la aflarea vestii ca Gigi Becali l-a ales pe Sumudica drept inlocuitor al lui Petrea pe banca, suporterii, in frunte cu liderul Gheorghe Mustata, au explodat. Acestia au inceput sa il injure pe antrenor.

Ulterior, Gigi Becali a reactionat la amenintarile suporterilor si le-a transmis un mesaj dur acestora. Patronul i-a avertizat ca ar putea sa le faca probleme cu legea daca isi continua amenintarile.

Gheorghe Mustata a venit cu o replica pentru patron si a comentat inca o data numirea lui Sumudica.

"Noi venim la Steaua de mici, pentru ca iubim aceasta echipa. Nu ne-o poate lua niciun investitor. Este afacerea lui Gigi, am inteles asta, dar echipa o iubim noi, iar cand a inceput sa investeasca stia ca are milioane de suporteri.

Suntem bucurosi ca-l avem investitor. A tinut echipa in Liga 1. Noi nu facem scandal. Trebuia sa spuna ca am incurajat echipa la baza, cand plecau cu autocarul. Problema este ca nu ne respecta pe noi, suporterii. Nu am de ce sa plec la CSA. Asta e Steaua pe care o iubesc! Eu si milioane de stelisti. Sa semneze Sumudica pe cat vrea el, dar a si semnat...

Banii au valoare si nu au culoare. Asta inteleg din gestul lui Sumudica, cel care ne-a injurat toata viata lui de toate rudele noastre. Nu facem scandal, dar asta e numai inceputul. Nu putem pleca la CSA, unde ne trimite dansul. Aici am crescut, asta este echipa noastra. Ca a venit dansul investitor, asta e!", a spus Gheorghe Mustata pentru Radio Sport 1.