Prima reacție a lui Laszlo Balint de la revenirea pe banca UTA-ei. Care este obiectivul formației din Arad

Laszlo Balint a părăsit funcția de antrenor la UTA la finalul lui ianuarie 2022, după ce a bifat pe banca arădenilor 94 de puncte și a strâns, conform Transfermarkt, o medie de 1.45 puncte pe sezon.

După ce a semnat cu trupa de pe „Francisc von Neuman”, Laszlo Balint a vorbit despre primul contact cu conducerea arădeană după demiterea lui Ilie Poenaru și a evidențiat obiectivul pe care-l are cu UTA în noul sezon.

Clubul se află pe locul 15 după 16 etape în campionat

Ce a spus Laszlo Balint

„Telefonul de la domnul Meszar l-am primit luni seara și m-a bucurat foarte mult. Discuțiile s-au derulat rapid, a trebuit să punctăm niște lucruri și în câteva minute nu mai existau impedimente în calea revenirii mele la UTA.

Dacă era vorba despre orice altă echipă din Superligă, cu această situație delicată din clasament, nu cred că aș fi acceptat să vin, dar așa nu am ezitat și marți eram deja la Arad.

În primul rând, am avut sentimentul că am lăsat lucrurile puțin în aer în sezonul trecut. Eram la final de ianuarie, pe la mijlocul campionatului, iar echipa juca un fotbal bun, doar că avea dificultăți să-l concretizeze în goluri și rezultate”.

„Obiectivul trebuie să se raporteze la realitatea de azi”

„Apoi, se mai știe, au fost destule greșeli de arbitraj împotriva noastră, dacă am fi avut VAR încă de anul trecut, am fi avut mai multe puncte în clasament și nici nu cred că se mai ajungea la acea despărțire. Dar, nu mai are rost să rămânem ancorați în trecut, ci să învățăm cu toții din greșeli și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut de mâine încolo.

Cât despre obiectiv, acesta trebuie să se raporteze la realitatea de azi. Pe termen scurt, trebuie să luăm punctele care să ne scoată din acea zonă roșie a clasamentului și ulterior să avem un parcurs care ne ferească de orice emoții”, a spus Laszlo Balint, potrivit Prosport.

Laszlo Balint, la UTA Arad

După ce s-a despărțit oficial marți dimineața de antrenorul principal Ilie Poenaru, UTA s-a hotărât în privința înlocuitorului acestuia pe banca tehnică.

Conform Sport Arad, variantele Constantin Gâlcă și Toni Conceicao au picat din motive financiare: primul, fost câștigător al triplei Liga 1 - Cupă - Cupa Ligii cu FCSB, a cerut un salariu total (inclusiv pentru staff) de 40.000 de euro pe lună, iar al doilea, fost antrenor cu trofee la CFR Cluj și ultima dată selecționer al Camerunului, ar fi trebuit să renunțe la banii pe care îi mai are de încasat de la federația africană în cazul în care ar fi semnat cu arădenii.

Astfel, conform sursei citate, noul antrenor va fi... vechiul antrenor al echipei din Arad, Laszlo Balint, care a plecat de la UTA în urmă cu opt luni!