Adus în locul lui Laurențiu Reghecampf, Laszlo Balint a pregătit-o pe Universitatea Craiova în 7 partide, meciuri în care a înregistrat trei remize, două victorii și două înfrângeri. A fost prezentat drept antrenorul care se va bate la titlu însă conducerea nu a avut răbdare cu tehnicianul brașovean.

Balint susține că n-ar fi existat un conflict cu Dan Nistor

Și, cum oficialii olteni au mereu o plasă de siguranță, Mirel Rădoi a devenit rapid înlocuitorul lui Balint, care a plecat și după ce s-au vehiculat unele informații cum că ar fi avut un conflict cu Dan Nistor, unul dintre liderii echipei.

Mai mult, Vasile Miriuță a declarat joi că pe Balint l-au "lucrat unii jucători". Într-o intervenție la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena, Laszlo Balint a comentat informațiile.

"Nu a fost vorba de niciun conflict, eu am lămurit treaba inclusiv cu Bic. S-a spus că am avut un conflict chiar la Mediaș, în etapa a doua. Nistor era jucător de rezervă, se știe că jucătorii nu stau la discuția tehnică. Nistor nu a fost în vestiar. Categoric, nu aș fi avut cum să am un conflict cu Dan Nistor. Decizia a fost luată împreună cu conducera clubului, bineînțeles la sugestia mea. A fost o decize pe care am luat-o în beneficiul grupului de jucători", a declarat Balint, în emisiunea moderată de Cristi Pintea.

Balint zice că nu a simțiat că ar fi fost 'lucrat' de unii fotbaliști

Balint, liber de contract acum, susține că n-ar fi fost "lucrat" de un grup de jucători de la Universitatea.

"Nu am simțit acest lucru, ba chiar la meciul împotriva celor de la FCU Craiova, derby-ul după care am fost înlăturat, am simțit că mulți jucători au jucat și pentru mine. Și s-a văzut la final, la bucurie. Până la urmă sunt jucători profesioniști și, indiferent de relația pe care o au cu antrenor, și eu care am avut o relație profesionistă cu toți jucătorii, pot juca la 80& din potențial pentru a-i face rău antrenorului.

Refuz să cred asta. Orice schimbare de antrenor produce un impact, la nivel mental. Și acest lucru s-a văzut. La trei zile după înlăturarea mea, echipa s-a comportat foarte bine și a obținut o victorie contra lui Zorya și s-a calificat în playoff-ul UEFA Conference League", a mai spus Balint.