Gigi Becali a decis! EXCLUSIV! Cine este marele favorit sa o preia pe FCSB in acest moment: a fost la ultimul titlu

FCSB se pregateasca sa numeasca un nou antrenor.

Laurentiu Rosu este marele favorit sa o preia pe FCSB! Din informatiile www.sport.ro, Gigi Becali a decis sa-l numeasca pe Rosu in functie! Becali va trebui sa discute cu Federatia pentru eliberarea lui Rosu, cel care este actualul selectioner al nationalei Romaniei U18. La nationala de juniori, Rosu a reusit 3 victorii in 6 partide, castigand cu Cipru U18, Slovacia U18, si Georgia U18. Cea din urma si-a luat revansa intr-o partida ce a avut loc in iunie.

Laurentiu Rosu are in palmares ca jucat 5 titluri de campion, 3 Cupe si 3 Supercupe obtinute cu Steaua. Ca antrenor, el a fost ales in staff-ul lui Costel Galca atunci cand acesta a fost numit principal la FCSB, la fel ca Nicolae Dica.

Impreuna, Galca, Rosu si Dica au obtinut 3 trofee in acel sezon, inclusiv ultimul titlu obtinut in Liga 1 de echipa lui Gigi Becali.