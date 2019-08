OFICIAL! Gigi Becali a transferat o echipa intreaga! Cretu, anuntat oficial: "Vreau sa fiu campion in acest sezon!"

Valentin Cretu este oficial jucatorul FCSB-ului.

Valentin Cretu a semnat pe 2 ani cu FCSB si poate debuta chiar luni seara, contra celor de la Astra. 125.000 de euro a platit Gigi Becali pentru al 11-lea transfer din aceasta vara.

"Sunt foarte fericit ca am semnat cu un club mare. Le multumesc tuturor celor din club pentru increderea acordata si voi face tot posibilul pentru a demonstra ca am fost un transfer reusit. Imi doresc sa evoluez bine, sa fiu constant si sa castig titlul de campion in acest sezon" a spus Valentin Cretu la prezentarea oficiala.

Antrenorul interimar pentru partida cu Astra, Vergil Andronache, a confirmat ca Valentin Cretu poate juca inca de luni: "E un jucator care are continuitate, cum sa nu fie pregatit sa joace maine? Orice jucator care ajunge la nivelul acesta trebuie sa fie pregatit sa joace in orice moment" a spus Andronache.