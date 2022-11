Predicția lui Gardoș: "E trist ce se întâmplă la FCSB. Merg în play-off, dar nu mai iau campionatul în viitor"

Florin Gardoș nu vede cu ochi buni amestecul conducerii în munca antrenorilor de la FCSB, ceea ce crează o stare incompatibilă cu înalta performanță, crede acesta.

"Sunt convins că Rapid va deveni o forță în următorii ani"

"E trist ce se întâmplă la FCSB, lucrurile merg din ce în ce mai prost, din toate punctele de vedere. A început cu nebunia cu Armata, când FCSB a pierdut și Ghencea și marca. Trist e că nu văd cum, în viitorul apropiat, se poate îmbunătăți situația. Nu cred că va rata prezența în play-off. Dar, ținând cont de ce văd la celelalte echipe, la CFR Cluj, la Rapid, la Farul, nu văd cum ar mai putea FCSB să ia titlul, în viitor. Sunt convins că Rapid va deveni o forță în următorii ani și sunt convins că va lua titlul, în viitorul apropiat.

Există și o problemă cu apărarea la FCSB, dar schimbarea rapidă a antrenorilor e o problemă cronică. Lucrurile par să meargă spre rău. E adevărat că, în primul meu sezon la FCSB, am avut cinci antrenori (n.r. - în stagiunea 2010-2011, FCSB a avut șase antrenori, respectiv Victor Pițurcă, Ilie Dumitrescu, Edi Iordănescu, Marius Lăcătuș, Sorin Cârțu, Gabriel Caramarin). A venit Reghecampf, a rămas doi ani și a făcut performanță. Sper să revină un nou ciclu de acest gen, să fie un antrenor care să stea măcar un an sau un an și jumătate", a declarat Gardoș.

Gardoș, pe teren la ultimele mari performanțe ale FCSB

Florin Gardoș (34 de ani) a evoluat pentru FCSB în perioada 2010-2014, fiind cumpărat cu 150.000 de euro de la Concordia Chiajna și vândut la Southampton, pentru 6.8 milioane de euro. Stoperul a bifat 122 de prezențe și 4 goluri pentru clubul bucureștean, cucerind două titluri în Liga 1 (2012-2013, 2013-2014), o Cupă (2020-2011) și o Supercupă (2013) ale României.

Are 13 selecții pentru echipa națională. A evoluat o dată în grupele Champions League (2013-2014), într-o grupă cu Chelsea, Schalke și Basel, și de trei ori în grupele Europa League, ajungând o dată în optimile de finală (2012-2013 / 1-0 și 1-3 cu Chelsea). El a mai fost legitimat la CSU Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni, retrăgându-se din activitate în urmă cu aproape un an de zile.

Foto - @FCSBOfficial / Gabriel Chirea