Povesti incredibile din vremea Stelei '86. "I-am dat cu piciorul in obraz si a cazut direct pe jos… Nu stia cu ce l-am lovit"

Fostul preparator fizic al Stelei, Florentin Marinescu, a povestit un episod chiar din anul in care echipa lui Emeric Jenei a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

Dupa o deplasare in Finlanda, Adrian Bumbescu a inceput sa il loveasca pe Marinescu. Preparatorul fizic a reactionat imediat si i-a aplicat o corectie fostului fundas roman.

De asemenea, el a povestit ca nu putea suporta astfel de gestuiri si ca in momentul cand a fost prezentat la echipa el a spus clar care sunt regulile lui.

"Bumbescu o lua ca o smecherie ceea ce facea. Ma lovea, ma harjonea… Cand am fost prezentat la Steaua eu i-am explicat lui, dar si celorlalti care sunt regulile mele. Si el a sarit imediat. Cum, domne, ca noi suntem Bumbescu, Iovan si Barbulescu. Ce ne facem?. Si le-am zis sa-si vada de treaba. In fine, ma tot lovea, Imi mai dadea cate un pumn. Si i-am zis la un moment dat: Gata! Nu-mi plac glumele fizice. S-a terminat. Sunt neatent si te lovesc. Apoi l-am avertizat ca e ultima data cand nu reacționez. Prima data cand ai sa mai faci asta n-o sa-ti placa", a declarat Florentin Marinescu pentru GSP.

Dupa victoria cu 1-0, contra celor de la Kuusysi Lahti, echipa din Finlanda, preparatorul fizic a povestit cum a decurs confruntarea dintre el si Bumbescu.

"M-am dus la jucatori in spatele avionului, am baut cu ei un pahar de whisky si dupa ce-am plecat el m-a lovit in spate pe culoarul avionului. Cand m-am intors, el era in picioare, i-am dat un picior in gura! O palma cu piciorul! I-am dat cu piciorul in obraz si a cazut direct pe jos… El repede: Sa moara mama! Cu ce-a dat in mine? Cu ce m-a lovit? Nu si-a dat seama cu ce l-am lovit! De atunci n-a mai facut nicio gluma cu mine", a declarat fostul preparator fizic.

