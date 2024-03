Pleacă Thomas Tuchel de la Bayern? Reacția lui Harry Kane

În urma victoriei cu 3-0 împotriva celor de la Lazio, care a adus calificarea Bayern Munchen în sferturile Ligii Campionilor, Harry Kane a transmis un mesaj pentru antrenorul Thomas Tuchel. După ce turul fusese câștigat de Lazio cu scorul de 1-0, dubla lui Harry Kane și golul lui Thomas Muller au asigurat locul echipei din Bavaria în următoarea fază a competiției.

La finalul partidei, englezul s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut și a subliniat importanța responsabilității jucătorilor de a obține victorii în fiecare competiție, în special în contextul plecării anunțate a lui Thomas Tuchel.

Tehnicianul german nu va mai fi antrenorul lui Bayern Munchen în stagiunea viitoare, iar echipa se află la momentul actual pe locul doi în Bundesliga, la 10 puncte distanță de liderul Bayer Leverkusen.

Este o situație neobișnuită (n.r. plecarea lui Thomas Tuchel). Ca jucători avem responsabilitatea de a obține fiecare victorie în fiecare competiție, pentru antrenor, dar și pentru club”, a spus Harry Kane, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???? Harry Kane: "Hopefully we can use this as a turning point for the rest of the year".

"Tuchel leaving? It's an unusual situation. As players we have a responsibility to achieve every win in every competition, not only for the coach but also for the club". pic.twitter.com/0rhevO8GgW