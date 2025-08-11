CITEȘTE ȘI: FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Criza continuă la campioana FCSB, aflată la a treia înfrângere consecutivă în Superligă, după 1-2 acasă cu Farul Constanța, 3-4 cu Dinamo în ”Eternul derby” de pe Arena Națională și, acum, 0-1 în Ghencea cu Unirea Slobozia!

Unicul gol al duelului dintre FCSB și Unirea Slobozia a fost marcat de Raul Rotund (19 ani). Împrumutat de la Dinamo, tânărul atacant a dat lovitura în minutul 34.

Pentru prestația sa perfectă, portarul moldovean Denis Rusu (35 de ani împliniți chiar în această lună) nu putea primi de la Sofascore altă notă decât 10!

Rusu a parat 13 șuturi pe poartă ale jucătorilor de la FCSB, fiind omul care a păstrat rezultatul surpriză până la final.

Rezumatul meciului FCSB - Unirea Slobozia 0-1, jucat pe stadionul Steaua



A marcat: Raul Rotund (35)

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Alexandru Filip (Constanţa)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

Foto: Sport Pictures

