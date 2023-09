Golgheterul all-time al portarilor români a reacționat după reușita lui Provedel

Goalkeeper-ul lui Lazio, Ivan Provedel, a reușit faza serii în Champions League. Eroul de pe Olimpico a înscris golul de 1-1 la ultima fază. Atletico Madrid înscrisese încă din minutul 29 și cele trei puncte păreau că se îndreaptă către Wanda Metropolitano.

Lazio goalkeeper Ivan Provedel who was born in 1994 is 1.94m tall, wears the number 94 on his back and scored in 94 minutes to equalise. Which was Lazio's 94th goal in the Champions League. pic.twitter.com/vZ8X5QO4g9