Moldovenii au deschis scorul în minutul 12, prin șutul lui Mitrov, dar ”Câinii Roșii” au egalat prin Cătălin Cîrjan, în minutul 45.

Alexandru Roșca: ”Am început destul de prost meciul cu Botoșani!”

La finalul meciului, Alexandru Roșca, portarul de 21 de ani al lui Dinamo, a vorbit despre meci și despre ce urmează pentru alb-roșii.

”Până la final, s-a terminat 1-1, nu pot să zic că suntem mulțumiți, dar e ok. Noi vom trata toate meciurile la fel ca până acum. Unii spun că presiunea vine pe final, dar pentru noi nu e așa. A fost un meci dificil, am început destul de prost. Au făcut un pressing foarte bun, dar mă bucur că am egalat până la pauză și s-a schimbat jocul.

Mister ne-a spus să fim concentrați și că putem câștiga. Ei vor veni la noi, vrem să câștigăm orice meci, vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Roșca la finalul jocului.

Florin Prunea: ”Chiar îmi place mult de Roșca!”

Florin Prunea a analizat prestația lui Roșca din meciul cu FC Botoșani și a mărturisit că este impresionat de goalkeeper-ul de 21 de ani.

”Foarte bun Roșca, dă încredere echipei, nu avea ce să faacă la gol, mingea a luat o traiectorie incredibilă, chiar îmi place mult de copilul ăsta, crește. A avut ce apăra, se vede că dă încredere echipei. Are un joc de picior destul de bun”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

