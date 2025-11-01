Afectat de probleme medicale serioase - trei hernii de disc - Adi Petre a ajuns să joace în Liga 3, la CS Păulești. În paralel, atacantul evoluează de curând și la un club de minifotbal, D'Angelo București.

Adrian Petre: "Am trei hernii de disc, dar cred că pot reveni în Superliga"



Semifinalist la EURO U21 din 2019 și cumpărat de FCSB în 2020 pentru 800.000 de euro, de la Esbjerg, Adi Petre crede că are capacitatea de a reveni la un club din Superliga, chiar dacă este afectat de problemele medicale și recunoaște că evoluează cu dureri.



Într-un interviu pentru PRO TV, Petre a vorbit despre noua experiență de la minifotbal, despre dorința sa de a reveni în Superliga, dar și despre durerile care nu îi dau pace nici acum, când evoluează în Liga 3.



"E o experiență nouă la minifotbal, de aceea am și acceptat să vin. Știam că e un sport total diferit. Cred că am de învățat de la colegii mei. E un pas important pentru mine să joc aici. Am acceptat și vin cu cel mai mare drag. Tot cu mingea se joacă, dar sunt niște chestii tactice care sunt diferite. Trebuie puțin mai multă atenție, iar spațiile sunt foarte mici. În rest, tot fotbal e.



Încerc să mă bucur de fotbal, chiar dacă nivelul ăsta e jos. Pe mine nu mă interesează. Eu mă bucur de fotbal. Dacă voi putea ajunge mai sus din nou, o s-o fac cu plăcere. Eu mă bucur de fotbal, de viață și cred că asta e cel mai important. Atât timp cât te simți bine, asta e important.



Trebuie să continui, chiar dacă e greu. Încerc să mă protejez cât de mult pot și să joc cât se poate fără dureri. Joc chiar și cu dureri. Deja nu mai simt diferența. Încă pot să joc, pot să mă mișc, pot să alerg, deci sunt bine, chiar dacă probabil nu voi mai juca la nivelul la care puteam ajunge acum câțiva ani.



Am trei hernii de disc. Mi-au făcut viața grea de atât timp. E greu să le gestionezi, dar asta este. Au pățit alții și mai grave de atât și au revenit. (n.r - întrebat dacă crede că ar putea reveni în Superliga) Bineînțeles. Chiar dacă unii consideră că nu se mai poate, eu știu că pot. Dacă sunt sănătos și dacă mi se va oferi șansa să demonstrez mai sus, cu siguranță voi accepta și voi face față cu brio.



Nu am regrete. Probabil au fost niște decizii greșite și proaste, dar nu regret. Totul a venit în așa fel încât să ajung la viața pe care o am acum. Am o fetiță, am o nevastă, totul e bine. Poate dacă aveam alt drum, nu mai ajungem unde eram aici. Sunt recunoscător pentru ceea ce mi se întâmplă. Putea fi mai bine, putea fi mai rău, așa că încerc să mă bucur de viață și de ceea ce îmi oferă Dumnezeu", a spus Adrian Petre, într-un interviu pentru PRO TV.

