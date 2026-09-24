Planul galeriei lui FCSB pentru ziua în care Laurențiu Reghecampf va fi prezentat oficial

Antrenorul care le va plăti tunisienilor de la Esperance 150.000 de euro, suma echivalentă a trei salarii, a ajuns deja în România și va conduce primul antrenament al lui FCSB în această seară.

Deși Reghe este așteptat cu sufletul la gură de întreaga suflare roș-albastră, se pare că tehnicianul nu va avea partea de o primire specială din partea Peluzei Nord, așa cum a avut parte Rădoi pe sezonul trecut, atunci când s-a întors pentru o perioadă scurtă la echipa patronată de Gigi Becali.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață a anunțat că Reghecampf nu va fi întâmpinat cu torțe, însă el și alți câțiva lideri de brigăzi vor merge în vizită la noul antrenor de la FCSB.

Mustață s-a implicat personal în aducerea antrenorului și chiar a vorbit la telefon cu Reghecampf.

”Vom avea timp să vorbim separat cu Laurențiu Reghecampf. Îl vom vizita, eu împreună cu liderii brigăzilor. În prima zi este primirea oficială a clubului, vin jurnaliștii și va fi un antrenament după conferința de presă. Avem noi timp după aceea.

Din clipa când patronul mi-a spus că l-a sunat și apoi când am văzut că a ieșit inclusiv cu declarații în presă, am fost convins că vine. Știam mie la sută ce vorbisem cu Laurențiu. Știam cât își dorește să revină și că este în stare de orice pentru asta. Am ținut legătura permanent, dar nici nu am vrut să-l deranjez tot timpul cu telefoane. Nici nu aveam de ce”, a spus Mustață la Templul Sportului.

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