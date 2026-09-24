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Decizia lui Real Madrid după ce a câștigat EuroLeague SuperCup
Echipa masculină de baschet Real Madrid, proaspăt câştigătoare a Supercupei Euroligii, a decis să rămână în Emiratele Arabe Unite pentru a se pregăti pentru debutul în competiţia europeană, programat pentru joia aceasta împotriva formaţiei Dubai Basketball, scrie EFE.
Echipa antrenată de Pedro Martínez s-a antrenat luni la baza New York University Abu Dhabi (NYUAD), pregătindu-se pentru o nouă confruntare cu formaţia din Emirate, pe care a învins-o în urmă cu trei zile în semifinalele Supercupei, în Etihad Arena.
"Los Blancos" au făcut deplasarea cu întregul lot de 16 jucători, cu excepţia lui Usman Garuba, aflat în recuperare după o ruptură de tendon, şi au lucrat la exerciţiile de aruncare la coş şi la diverse situaţii de joc, după cum se precizează pe site-ul clubului.
După cucerirea trofeului Supercupei Euroligii, sâmbătă, Real Madrid a decis să rămână în Emiratele Arabe Unite pentru a evita oboseala drumului şi pentru a pregăti meciul de debut în Euroligă împotriva echipei Dubai Basketball, antrenată de Xavi Pascual, partidă ce va avea loc joi la "Coca-Cola" Arena (LIVE pe VOYO SPORT 1).
Real Madrid, finalista ediţiei trecute a Euroligii de baschet masculin, a câştigat, sâmbătă, Supercupa, noul trofeu pus în joc de organizatorii celei mai importante competiţii intercluburi, la Abu Dhabi, după ce a învins-o în finală pe Olympiakos Pireu cu 93-89.
Madrilenii au pierdut în urmă cu câteva luni finala Euroligii chiar în faţa formaţiei elene.
Supercupa a reunit patru echipe, celelalte două fiind Fenerbahce şi Dubai Basketball, reprezentanta ţării gazdă.
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